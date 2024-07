Quatre hommes arrêtés à Glaris pour des attaques à l'explosif

Quatre hommes ont été arrêtés dans le canton de Glaris pour des attaques à l'explosif. La police a trouvé de grandes quantités d'explosifs, d'armes et de stupéfiants lors de perquisitions, indique-t-elle mardi.

Explosifs, armes et stupéfiants saisis

Explosifs, armes et stupéfiants saisis

Les quatre hommes sont soupçonnés d'avoir mené huit attaques à l'explosif dans des tunnels et galeries routières de la commune de Glaris Sud entre le 1er juin et le 29 juillet.

ATS Agence télégraphique suisse

Quatre hommes ont été arrêtés dans le canton de Glaris pour des attaques à l'explosif. La police a trouvé de grandes quantités d'explosifs, d'armes et de stupéfiants lors de perquisitions, indique-t-elle mardi.

Âgés de 17 à 55 ans

Il s'agit de trois Suisses et un Allemand, âgés de 17 à 55 ans. Ils ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une action coordonnée menée lundi et mardi, écrit la police cantonale de Glaris dans un communiqué.

Les quatre hommes sont soupçonnés d'avoir mené huit attaques à l'explosif dans des tunnels et galeries routières de la commune de Glaris Sud entre le 1er juin et le 29 juillet. Ces explosions, qui ont pour la plupart eu lieu la nuit, ont causé des dommages matériaux. Le Ministère public et le Ministère public des mineurs du canton de Glaris doivent encore clarifier les circonstances de ces délits.