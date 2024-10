La comète était clairement visible à Zoug. Photo: Lecteur de Blick 1/7

Etienne Daman Journaliste Blick

Les amateurs d'astronomie l'attendaient de pied ferme depuis plusieurs mois, la comète Tsuchinshan-Atlas a bien tenu toutes ses promesses et a magnifié le ciel suisse. L'objet céleste survole actuellement et pour une dizaine de jours l'ensemble de l'hémisphère Nord. En Suisse, c'est dans la nuit de lundi à mardi que les plus curieux ont eu la chance de l'apercevoir, comme en témoignent les magnifiques photos envoyées par plusieurs lecteurs de Blick. Beaucoup ont levé les yeux vers les étoiles afin de capturer l'éclat de ce petit corps de roche et de glace.

Si elle a atteint son point le plus proche de la terre ce week-end, la rendant particulièrement visible, elle devrait être encore bien visible ce mardi, une heure après le crépuscule. Il s'agit d'une nouvelle occasion à ne pas rater, si la météo le permet. Pour l'heure des voiles nuageux sont succeptibles de gâcher le spectacle.

Et dans les prochains jours?

Chaque jour qui passe, l'éclat de Tsuchinshan-Atlas diminue peu à peu, mais elle grimpe en même temps plus haut dans le ciel, nous apprend le site spécialisé Ciel&Espace. Enfin, le week-end des 19 et 20 octobre offrira une dernière chance précieuse d'observer la comète dans un ciel sans Lune. Elle sera alors plus difficile à distinguer à l'œil nu, prenant un aspect fantomatique, mais restera fascinante à observer avec des jumelles. Ce moment offrira également une belle opportunité aux astrophotographes pour capturer la beauté de sa longue queue.

Tsuchinshan-Atlas, découverte au début de l’année 2023, doit son nom aux observatoires de Chine et d’Afrique du Sud qui l’ont repérée en premier. Cette comète fait partie de celles qui ne réapparaissent que très rarement près de la Terre, voire jamais. Elle provient du mystérieux nuage de Oort, une lointaine région glacée située aux confins de notre système solaire et a entamé son parcours il y a des millions d'années.