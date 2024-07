A Lucerne, les touristes passent la nuit sur des parkings pour économiser l'hôtel

1/5 La belle ville de Lucerne est à nouveau envahie de touristes en ce moment.

Nicola Imfeld

La belle Ville de Lucerne est saturée de touristes curieux. L'année dernière, un nouveau record a été atteint avec 1,3 million de nuitées recensées. La tendance se poursuit en cette saison estivale 2024. Des interventions politiques sont régulièrement menées contre le tourisme de masse dans la ville lumière. Récemment, le socialiste David Roth avait fait sensation avec son interdiction des valises à roulettes.

Mais ce sont les touristes eux-mêmes qui se sentent de plus en plus repoussés par le centre-ville bondé et le prix élevé des chambres d'hôtels. Leur solution? Opter pour le camping-car ou le mobile-home... et passer la nuit dans leur propre véhicule. Mais comme la ville de Lucerne ne propose pas d'emplacements officiels et qu'il n'y a que deux campings dans les environs immédiats, les touristes se rabattent désormais sur les parkings publics. C'est ce que rapporte le journal «zentralplus».

Dormir sur des parkings publics, c'est autorisé?

Bien que surprenante, cette pratique n'est pas illégale. Les touristes ne campent pas sur les parkings publics – ils se contentent d'y passer la nuit, et ne peuvent donc pas être verbalisés. Selon le TCS, on parle de camping lorsque des personnes placent et utilisent leurs propres chaises, tables ou autre mobilier près d'un véhicule.

Tant que le véhicule est correctement garé – c'est-à-dire qu'il rentre dans la case de stationnement marquée, que la taxe de stationnement est payée et qu'il ne contrevient pas aux heures d'interdiction ou aux interdictions de stationnement de nuit – rien ne l'empêche d'y passer la nuit, selon la police lucernoise. Les touristes sont donc libres et pleinement dans la légalité en décidant de passer la nuit sur des places de parc.

La politique régionale a pris connaissance du problème. Plusieurs solutions ont été mises sur la table. D'une part, des emplacements officiels devraient être prévus pour les camping-cars – une motion a été déposée en ce sens–, et dans le même temps, les prescriptions pourraient être renforcées. Il serait alors interdit non seulement de camper, mais aussi de passer la nuit sur les parkings publics. «Dans le cadre de la mise en œuvre de cette motion, les règlements seront certainement réexaminés et éventuellement affinés s'il existe encore des lacunes», a déclaré le chef de projet à «zentralplus».