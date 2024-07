A Zurich, les billets pour Taylor Swift coûtent jusqu'à trois fois plus cher

1/5 Taylor Swift donne 152 concerts dans le monde entier dans le cadre de sa tournée Eras.

Milena Kälin

La semaine prochaine, Taylor Swift se produira pour la toute première fois en Suisse. Quelque 96'000 Swifties, le nom donné aux fans de l'artiste, ont pu obtenir un billet pour les deux concerts à venir les 9 et 10 juillet à Zurich. Le billet le moins cher coûtait 168 francs lors des ventes initiales. Un prix pour lequel Taylor Swift offrira un spectacle de trois heures, tout de même.

Les billets n'ont toutefois pas été vendus au même prix partout en Europe. A Amsterdam, le prix d'un billet n'était que de 52 francs, comme le montre une comparaison de l'organisation Echt Fair. L'association s'engage pour la transparence dans l'élaboration des prix. A Hambourg, il fallait débourser 97 francs pour un billet – ce qui reste nettement moins qu'en Suisse. L'organisation pose donc une question toute légitime: «Est-ce juste?»

A première vue, ces prix ne semblent évidemment pas juste du tout. Mais si l'on se penche un peu plus sur les coûts de production d'un tel événement, on s'aperçoit qu'ils sont plus élevés en Suisse que dans d'autres pays. Et le prix dépend aussi toujours de la demande. Comme il s'agit du premier concert de Taylor Swift en Suisse, la demande était énorme. Si énorme qu'elle a rapidement dû mettre sur pied un concert supplémentaire. En revanche, Taylor Swift s'est déjà produite plusieurs fois aux Pays-Bas.

Les prix des hôtels crèvent le plafond

Taylor Swift se produira les 9 et 10 juillet au stade du Letzigrund. Cela fait également grimper les prix des hôtels zurichois. Le 25 juin, la chambre la moins chère coûtait la coquette somme de 987 francs par nuit.

A l'hôtel Olympia, situé à seulement 500 mètres du Letzigrund, la suite junior pour six personnes coûte au total 3050 francs. Un prix exorbitant! Normalement, la nuit coûte un peu plus de 300 francs. L'hôtel trois étoiles est entièrement réservé. Les prix pour la nuit entre les concerts se situeraient entre 500 et 600 francs.

Airbnb ressent aussi la Swiftmania: les demandes de recherche de logement pendant les dates de concert ont été multipliées par six, a annoncé l'entreprise l'a annoncé vendredi.