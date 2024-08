1/2 La coprésidente des Femmes socialistes Tamara Funiciello souhaite revoter l'âge de la retraite des femmes après l'erreur de calcul de l'AVS.

Sophie Reinhardt

L'AVS se porte mieux que ce que l'on pensait depuis longtemps. L'Office fédéral des assurances sociales l'a annoncé mardi: Pendant des années, il a calculé les perspectives financières de la caisse de prévoyance avec une formule erronée. En réalité, le trou dans la caisse de l'AVS ne devrait être que de 4 milliards en 2033 au lieu de 7,3 milliards.

Cette nouvelle fait particulièrement bondir les femmes du parti socialiste (PS). «Il est déconcertant que le Conseil fédéral ne s'excuse pas pour cette erreur et ne propose pas de lui-même de refaire cette votation», déclare la coprésidente des Femmes socialistes Tamara Funiciello.

«Mettre le Conseil fédéral devant ses responsabilités»

Elle fait référence à la votation sur l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes, qui a été acceptée d'extrême justesse en 2022. «Les femmes de ce pays ont le droit à un débat honnête, cette chance leur a été retirée», explique la conseillère nationale bernoise pour justifier sa requête. Les Femmes socialistes veulent examiner dans les prochains jours les possibilités politiques et juridiques «pour mettre le Parlement et le Conseil fédéral face à leurs responsabilités».

Cette nouvelle situation offre la possibilité d'augmenter les salaires des femmes et les rentes AVS, peut-on lire dans un communiqué des Femmes socialistes. Le coprésident du PS, Cédric Wermuth, trouve des aspects positifs à ce calcul erroné. Comme il l'écrit sur X, on peut désormais «déchirer sans crainte tous les plans de démantèlement de l'AVS et d'augmentation de l'âge de la retraite».

Le PS n'est pas le seul à être consterné. Le conseiller national PLR Andri Silberschmidt demande lui aussi sur X que cette erreur ait des «conséquences».