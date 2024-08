il y a 31 minutes

Le PLR exige une enquête des commissions de gestion sur l'AVS

Le PLR critique le «fiasco» de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) dans les calculs de l'AVS et en impute la responsabilité aux deux derniers patrons du DFI, les conseillers fédéraux socialistes Alain Berset et Elisabeth Baume-Schneider. Il exige que les commissions de gestion des deux Chambres fédérales enquêtent sur une erreur «sans précédent».

Dans un communiqué publié mardi, le PLR demande à Elisabeth Baume-Schneider de faire preuve de «transparence totale», et de tirer «les conséquences qui s'imposent au sein de son département».

«Nos assurances se transforment en loterie»

Le parti de droite exige aussi que les travaux sur l'augmentation des cotisations salariales et de la TVA soient mis en pause, afin que les classes moyennes et les PME ne soient pas soumises à «des charges prématurées». «Sans base chiffrée sérieuse et financement durable, nos assurances sociales se transforment en loterie», martèle encore le PLR. «Après la débâcle de l'AVS, comment peut-on avoir confiance dans les bases de calcul de l'AI et des prestations complémentaires?», se demande-t-il encore.

Le PLR affirme par ailleurs que même avec les nouveaux chiffres, l'AVS va se retrouver dans une situation de «déséquilibre gigantesque». «Il est tout à fait clair que nos principales assurances sociales ont besoin d'un assainissement structurel, comme le PLR le demande depuis longtemps.»

Source: ATS