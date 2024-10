Le plaisir du ski avec l'abonnement! Pour ceux qui aiment varier les plaisirs en montagne, les forfaits combinés sont la meilleure solution. Ceux Vail Resorts et d'Alterra sont intéressants. La Suisse propose ces propres abonnements, et voici les meilleurs.

En Amérique du Nord, les forfaits Epic (Vail Resorts) et Ikon (Alterra) sont la référence. Photo: peakrankings.com 1/5

Jean-Claude Raemy

Les forfaits de ski présentent de nombreux avantages: ils sont flexibles et, pour autant que l'on profite d'un nombre minimum de jours de ski, leur prix moyen par jour est bien plus avantageux. Souvent, ils ne sont pas limités à un seul domaine skiable. Mais Vail Resorts, propriétaire depuis peu des domaines skiables d'Andermatt et de Crans-Montana, dépasse toutes les dimensions avec l'Epic Pass: celui-ci permet de skier librement sur divers continents et constitue un pilier du succès des Américains. Mais il n'est pas sans concurrence. Blick examine les modèles de forfaits de ski les plus pertinents pour les Suisses.

Pass Epic

Fournisseur : Vail Resorts (Denver, États-Unis)

: Vail Resorts (Denver, États-Unis) Description : L'Epic Pass offre un accès illimité à 55 domaines skiables dans 8 pays, dont les stations suisses d'Andermatt et de Crans-Montana. Il n'y a pas de «blackout dates», il est donc valable à Noël et les autres jours de pointe/fériés. Dans certaines destinations en Amérique du Nord, au Japon et en Europe, l'accès est limité à 5-7 jours et lié à la réservation de nuitées dans des hôtels partenaires. L'Epic Pass est disponible dans de nombreuses variantes locales et limitées dans le temps, qui sont moins chères que le pass principal.

: L'Epic Pass offre un accès illimité à 55 domaines skiables dans 8 pays, dont les stations suisses d'Andermatt et de Crans-Montana. Il n'y a pas de «blackout dates», il est donc valable à Noël et les autres jours de pointe/fériés. Dans certaines destinations en Amérique du Nord, au Japon et en Europe, l'accès est limité à 5-7 jours et lié à la réservation de nuitées dans des hôtels partenaires. L'Epic Pass est disponible dans de nombreuses variantes locales et limitées dans le temps, qui sont moins chères que le pass principal. Prix : 1025 dollars (adultes à partir de 13 ans), 523 dollars (5-12 ans).

: 1025 dollars (adultes à partir de 13 ans), 523 dollars (5-12 ans). Stations de ski en Suisse : Andermatt-Sedrun-Disentis (illimité), Crans-Montana (illimité), Verbier-4-Vallées (5 jours)

: Andermatt-Sedrun-Disentis (illimité), Crans-Montana (illimité), Verbier-4-Vallées (5 jours) Stations de ski (dans le monde entier): 37 aux États-Unis, 7 au Canada, 6 en Europe (CH/AT/IT/FR), 3 en Océanie, 2 au Japon

Ikon Pass

Fournisseur : Alterra Mountain Company (Denver, USA)

: Alterra Mountain Company (Denver, USA) Description : L'Ikon Pass offre un accès illimité sans «blackout dates» à 17 destinations nord-américaines, et un accès limité à 7 jours à 42 autres destinations sur 4 continents, dont deux en Suisse. Le pass comprend également des réductions sur l'équipement de ski, l'héliski, les assurances et bien plus encore. En Suisse, Alterra ne participe pas aux stations de ski partenaires, mais gère des coopérations de billetterie.

: L'Ikon Pass offre un accès illimité sans «blackout dates» à 17 destinations nord-américaines, et un accès limité à 7 jours à 42 autres destinations sur 4 continents, dont deux en Suisse. Le pass comprend également des réductions sur l'équipement de ski, l'héliski, les assurances et bien plus encore. En Suisse, Alterra ne participe pas aux stations de ski partenaires, mais gère des coopérations de billetterie. Prix : 1359 dollars (adultes à partir de 23 ans), 1019 dollars (13-22 ans), 429 dollars (5-12 ans), 149 dollars (0-4 ans).

: 1359 dollars (adultes à partir de 23 ans), 1019 dollars (13-22 ans), 429 dollars (5-12 ans), 149 dollars (0-4 ans). Stations de ski en Suisse : Zermatt-Matterhorn (7 jours), St. Moritz (7 jours).

: Zermatt-Matterhorn (7 jours), St. Moritz (7 jours). Stations de ski (dans le monde entier): 46 aux États-Unis, 10 au Canada, 1 au Chili, 6 en Europe (CH/AT/IT/FR/AD), 5 en Océanie, 2 au Japon

Magic Pass

Fournisseur : Magic Mountain Cooperation (Sion, Suisse)

: Magic Mountain Cooperation (Sion, Suisse) Description : Le Magic Pass est un abonnement à l'année qui offre un accès illimité à 80 domaines skiables et 37 destinations estivales. Celles-ci se trouvent principalement en Suisse, dans les cantons de Berne (29) Valais (24), Vaud (14), Fribourg (10), Neuchâtel (3) et Lucerne (1), ainsi que près de la frontière en Italie (2) et en France (6). Chaque journée de ski rapporte des points Magic qui peuvent être convertis en cashbacks. L'accès à certains bains fait également partie de l'offre.

: Le Magic Pass est un abonnement à l'année qui offre un accès illimité à 80 domaines skiables et 37 destinations estivales. Celles-ci se trouvent principalement en Suisse, dans les cantons de Berne (29) Valais (24), Vaud (14), Fribourg (10), Neuchâtel (3) et Lucerne (1), ainsi que près de la frontière en Italie (2) et en France (6). Chaque journée de ski rapporte des points Magic qui peuvent être convertis en cashbacks. L'accès à certains bains fait également partie de l'offre. Prix : Pré-vente 459 francs (adultes, dès 15 ans) et 269 francs (enfants de 6 à 15 ans). Ensuite, 899 francs (adultes) et 399 francs (enfants).

: Pré-vente 459 francs (adultes, dès 15 ans) et 269 francs (enfants de 6 à 15 ans). Ensuite, 899 francs (adultes) et 399 francs (enfants). Domaines skiables: Les domaines skiables les plus connus du Magic Pass sont Saas-Fee (VS), Vercorin (VS), Glacier 3000 (VD), Villars (VD), Loèche-les-Bains (VS) et Moléson (FR). Gstaad (BE) les rejoindra à partir de l'hiver 2025/26. Les autres domaines skiables raccordés dans l'Oberland bernois ne font pas partie des plus connus ou des plus grands.

Il existe de nombreuses alternatives

Des domaines skiables suisses sont parfois intégrés dans d'autres associations internationales. C'est le cas de Crans-Montana dans le «Mont-Blanc Unlimited Pass», mais seulement pour 1 à 2 jours par saison. Les détenteurs de ce pass bénéficient également d'une réduction de 50% sur un forfait de ski journalier pour Verbier 4 Vallées en Suisse.

Les fans de ski suisses doivent réfléchir à l'offre qui répond le mieux à leurs besoins. Les méga forfaits combinés comme Epic et Ikon sont en soi avantageux, mais seulement si l'on profite de la densité de l'offre en Amérique du Nord. En Suisse, il existe – outre la Magic Card – d'autres alternatives.

Par exemple la «Graubünden Card» coûte 2190 francs pour les adultes et donne accès toute l'année à presque toutes les remontées mécaniques des Grisons ainsi qu'à des domaines skiables inclus en dehors du canton, comme Andermatt (UR) ou Ischgl (Autriche). De plus, de nombreuses prestations de transports publics et des rabais sont intégrés. Pour 1550 francs au tarif adultes, il existe la «Topcard Grisons», qui donne «seulement» accès à Davos-Klosters, Arosa-Lenzerheide et Flims/Laax/Falera, ainsi qu'à trois jours de ski au choix dans le domaine Engelberg-Titlis (OW).

Le «Top 4 Skipass» est une association similaire. Pour 1100 francs (adultes), il donne accès aux principaux domaines skiables bernois, Adelboden-Lenk, Gstaad (seulement cet hiver, sans Glacier 3000), Jungfrau Ski Region et Meiringen-Hasliberg. En Suisse centrale, il existe également le «Tell Pass»: il permet de voyager gratuitement avec les transports publics et les remontées mécaniques dans plusieurs domaines skiables, dont Engelberg-Titlis (OW), Stoos (SZ), Andermatt (UR), Sörenberg (LU) et bien d'autres, avec des réductions auprès des partenaires dits «bonus». Il est disponible avec une validité de 2 jours pour 120 francs à 10 jours pour 260 francs, à utiliser en une seule fois.