Léo Michoud Journaliste Blick

Ce guérisseur aurait convaincu une diabétique de l'avoir divinement soignée. Plus d'insuline, plus de régime: la retraitée crédule a cessé son traitement et est décédée quelques jours plus tard. Ce vendredi 27 septembre, la «Tribune de Genève» révèle le récit d'un homme arrêté en Belgique et extradé au bout du Léman en août dernier.

Cet Indien, invité à l'été 2023 dans une paroisse genevoise, est sous le coup d'une enquête du Ministère public pour meurtre et mise en danger «sans scrupule» de la vie d'autrui. Présumé innocent, il conteste avoir désapprouvé la médication classique face à sa «patiente».

Refus des médecins une fois «guérie»

Le mari de la défunte affirme que le guérisseur a passé un moment en tête-à-tête avec sa femme, avant de venir leur dire qu'il «allait la guérir complétement», relate le quotidien genevois. Elle n'aurait ensuite plus voulu s'adresser à un médecin.

Après sa rencontre avec le guérisseur, la retraitée genevoise aurait cessé volontairement tout traitement contre son diabète et refusé de voir un médecin. Photo: Shutterstock

Le prévenu reste pour le moment en détention provisoire. Des risques de pressions sur des témoins et de fuite en Inde sont évoqués. L'avocate du guérisseur critique le traitement réservé à son client, qui jure être totalement innocent.