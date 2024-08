Chiffres erronés dans le message et le livret de vote sur AVS21

L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et son directeur Stéphane Rossini ont annoncé mardi s'être trompés dans le calcul des projections AVS.

Le livret de vote sur la réforme AVS21, composé également du relèvement de l'âge de la retraite des femmes, contenait bien des chiffres erronés. Vendredi, contacté par Keystone-ATS après la diffusion d'une information à la radio SRF, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a confirmé que des formules de calcul erronées du programme AVS figuraient dans le message en 2019. De plus, certains chiffres dans le livret d'informations pour la votation de septembre 2022 sur AVS21 se basaient sur des documents liés à des formules erronées.

Cependant, la question de savoir si des votations passées sont concernées par ces formules erronées fait l'objet de l'enquête administrative et, le cas échéant, de clarifications juridiques, a précisé l'OFAS. Et l'office d'ajouter que de nouveaux calculs à l'aide des deux modèles alternatifs ne peuvent pas encore être effectués, car les modèles sont provisoires et doivent encore être validés.