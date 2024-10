Selon «Le Parisien», la meilleure ville d'Europe est en Suisse

Une étude place Zurich au sommet des meilleures villes européennes, grâce à son dynamisme et son cadre de vie. Genève, malgré sa crise du logement, figure aussi dans le top 10.

Zurich est la meilleure ville d'Europe, selon un classement réalisé par «Le Parisien». Photo: D.R.

Solène Monney Journaliste Blick

Il est connu qu'il fait bon vivre en Suisse. Le pays est souvent placé dans le haut du classement des pays «les plus heureux» du monde. Rien que ça!

Un classement du «Parisien», réalisé le 28 septembre dernier et se basant sur une étude d'Eurostat, l'agence de la Commission européenne en charge des statistiques, vient encore conforter cette idée. Pas moins de deux villes sont dans le top 10 des meilleures métropoles européennes. Encore mieux, la première place est tenue par... Zurich! Genève arrive au huitième rang, pas de quoi trop rougir.

Les zurichois satisfaits

Selon Eurostat, 97% des Zurichois se disent satisfaits d'y vivre, soit le total le plus élevé. Michel Lussault, directeur de l’École urbaine de Lyon et professeur à l’université de Lyon, explique que la ville du nord de la Suisse sort son épingle du jeu grâce à son dynamisme, son cadre de vie, sa richesse et son patrimoine historique. Un combo gagnant! Il ajoute: «Zurich est aussi une ville très hétérogène socialement.»

Un autre aspect important est la situation financière. Malgré des loyers importants, le revenu élevé de la ville compense cette difficulté. Et bien-sûr que serait la Suisse sans la nature! Même dans l'hypercentre de Zurich, le lac est accessible en dix minutes.

De son côté, ce qui pêche à Genève est sa tristement célèbre saturation du marché du logement. La cité de Calvin reçoit la pire note de ce critère.

Plus de 80 villes comparées

Pour réaliser son classement, «Le Parisien» s'est basé sur 84 villes, choisies suivant la taille des communes ou leur emplacement dans le pays. Un échantillon représentatif d'habitants de chaque localité a été interrogé.

Pas moins de 24 critères ont été passés au peigne fin pour définir la qualité de vie. Ils sont répartis en six catégories: le coût de la vie, le logement, le civisme, les infrastructures, le sentiment général sur place, la sécurité et les transports en commun.

Si la meilleure ville européenne, il faut regarder du côté de l'Italie pour trouver celle qui se trouve en queue de peloton. Roulement de tambour: c'est Palerme.