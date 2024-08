Les guêpes peuvent parfois devenir gênantes, surtout en été. En Allemagne, on risque une amende si l'on fait du mal à ces petites bestioles. Qu'en est-il en Suisse?

Ces petites bêtes noires et jaunes peuvent parfois nous gâcher le dîner dans le jardin. Les guêpes nous tournent autour ou s'attaquent à nos boissons sucrées. On aurait tendance à vouloir les tuer et finir le repas dans le calme.

Mais en Allemagne, ces insectes sont des espèces protégées. Toute personne qui capture, blesse ou tue l'un de ces animaux sans raison valable doit s'attendre à des amendes pouvant approcher les 5000 euros... voire 50'000 euros en Bavière pour les espèces particulièrement protégées! C'est le Brandebourg qui punit le plus sévèrement, avec une amende qui peut atteindre 65'000 euros, écrit «Oberösterreich Heute».

Les guêpes en Suisse

En Suisse, les invertébrés – dont les abeilles, les frelons et les guêpes – ne sont pas protégés par la législation sur la protection des animaux. Marcus Schmidt, du service municipal de prévention des nuisibles (UGZ), explique qu'en Suisse, aucune amende n'est prévue en cas de dommages causés à une guêpe.

«En Suisse, il existe deux espèces de guêpes particulièrement répandues: la guêpe allemande et la guêpe commune», poursuit le spécialiste. Selon lui, ce sont les colonies de guêpes qui importunent les gens à table et qui piquent également lorsque les gens s'agitent nerveusement. «La plupart du temps, on ne voit pas les nids des guêpes», ajoute Marcus Schmidt.

Il en va autrement pour les guêpes des champs et les guêpes de Saxe, moins embêtantes. Dans ce cas, les nids sont bien visibles. «Les gens détruisent les nids avec un manche à balai, alors qu'il ne s'agit pas du tout des guêpes pénibles», explique Marcus Schmidt. Il recommande donc de faire appel à un expert lorsqu'un nid doit être enlevé. Mais en principe, les guêpes ne représentent un danger que pour les personnes allergiques.

Important pour l'écosystème

Il ne faut pas tuer ces insectes sans raison. En effet, les guêpes jouent un rôle important dans l'écosystème en chassant les ravageurs tels que les pucerons ou les larves de moustiques et en maintenant ainsi leur population à distance. Elles sont aussi utiles à l'agriculture en permettant de réduire les quantités de pesticides.

Selon Marcus Schmidt, nous avons beaucoup de guêpes en Suisse, elles ne sont pas considérées comme menacées. De plus, la plupart des nids «gênants» seraient directement détruits par des experts. «Une relocalisation est par exemple judicieuse pour les frelons, mais plutôt rare, car elle est très coûteuse.»