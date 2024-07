Les 5 écoles les plus chères du monde sont suisses. Et 3 sont romandes!

Les familles fortunées misent souvent sur des écoles privées pour assurer l'avenir de leurs enfants grâce à une éducation élitiste. Et la Suisse est bien lotie, car on y trouve les cinq écoles les plus chères du monde. Trois d'entre elles sont d'ailleurs romandes!

Envoyer ses enfants en études peut vite coûter une fortune. Celui qui veut s'inscrire à l'université d'élite américaine Harvard paie par exemple 80'000 dollars par an. Ce qui reste toutefois nettement moins que dans certaines écoles considérées comme «les écoles les plus chères du monde» par le «Spear's School Index» de 2024.

Une particularité? Toutes sont en Suisse! Ces établissements largement méconnus sont tous des «boarding schools» – des internats dans lesquels les élèves peuvent dormir et être pris en charge – et s'adressent aux enfants et jeunes adultes.

Petit tour d'horizon de ces écoles pour familles fortunées:

5 Lyceum Alpinum Zuoz (GR): 105'500 à 126'200 dollars par an

En Haute-Engadine, avec un magnifique panorama sur les Alpes... voilà un cadre particulièrement agréable pour réviser ses cours. L'école privée de Zuoz aux Grisons propose aux élèves une formation conforme au programme de la maturité suisse, ainsi qu'au diplôme du baccalauréat reconnu au niveau international. Dans cette école privée vieille de plus de 125 ans, l'enseignement est dispensé en allemand et en anglais.

L'enseignement vise à promouvoir non seulement la formation académique, mais aussi le développement personnel, social et émotionnel des élèves. «Avec un nombre moyen d'élèves par classe de seulement 18 et un excellent rapport élèves/professeurs, les étudiants bénéficient d'un encadrement individuel», explique-t-on chez «Spear's». Outre les matières principales comme les mathématiques, les sciences naturelles, les langues, les sciences humaines et les arts, d'autres activités extrascolaires sont également encouragées.

Selon la philosophie de l'école, la tradition rencontre la pensée progressiste. Pendant leur temps libre, les élèves peuvent également pratiquer différents sports. Il y a un groupe de musique, ainsi que des groupes de théâtre comme la Shakespeare Company et l'English Theatre Company. Dix week-ends par an, des sessions sont organisées au cours desquelles les élèves peuvent participer à des activités telles que le rafting, des excursions en montagne et en traîneau, ou des sorties au musée et au théâtre.

4 Collège Alpin Beau Soleil (VD): 140'000 dollars par an

Située au cœur des Alpes suisses, à Villars-sur-Ollon (VD), cette école privée offre à ses élèves une formation complète, axée sur des activités extrascolaires telles que l'art et le sport. Cette école réputée s'adapte constamment aux nouvelles tendances en matière d'éducation, explique le «Spear's School Index».

L'enseignement est dispensé en anglais et en français. L'atmosphère est exceptionnellement familiale et sa localisation incomparable offrirait presque des salles de classe en plein air.

3 Institut le Rosey (VD): 115'000 à 167'000 dollars par an

L'institut est surnommé «l'école des rois» et ce n'est pas pour rien. Le roi Juan Carlos d'Espagne, le roi Fouad II d'Egypte et le roi Albert II de Belgique ont tous été élèves au Rosey, qui a son campus d'origine à Rolle (VD) depuis 1880 et un deuxième site à Gstaad (BE).

Le campus de Rolle est situé au bord du lac Léman et dispose de deux piscines, de courts de tennis, d'une école de navigation sur yacht, d'un stand de tir, d'un centre équestre et d'une immense salle de concert. «L'école encourage les élèves à adopter un mode de vie actif et sain», selon le «Spear's School Index». En hiver, les élèves se retrouvent souvent sur les pistes de ski l'après-midi, tandis qu'en été, ils peuvent jouer au tennis, faire de la voile, nager et monter à cheval.

L'approche bilingue français/anglais attire des élèves du monde entier. Ici, on s'occupe de tout le monde individuellement, avec un ratio de 150 enseignants pour 420 élèves. Et ceux qui y passent leur scolarité sont assurés d'intégrer des filières professionnelles très sélectives. En effet, après avoir obtenu leur diplôme, les élèves du Rosey ont accès à un portail privé en ligne contenant les coordonnées de presque tous les anciens élèves.

2 Aiglon College (VD): 103'100 à 171'900 dollars par an

Environ 400 élèves âgés de 9 à 18 ans étudient dans le cadre d'exception qu'est le village alpin de Chesières (VD), à proximité immédiate de la station de ski de Villars-sur-Ollon, où se situe l'Aiglon College. L'établissement suit un modèle d'éducation britannique. L'accent est ainsi mis sur le travail, mais une approche holistique souligne également l'importance du développement physique, émotionnel et social de chaque élève. Le «Spear's School Index» précise qu'«à l'Aiglon, des exigences académiques pointues rencontrent un large éventail d'activités extrascolaires».

L'école dispose d'une infrastructure ultramoderne, avec des installations musicales et théâtrales de premier ordre. Sa situation dans les Alpes offre des possibilités de cours en plein air et d'apprentissage par l'expérience, où les élèves peuvent profiter du ski, de la randonnée ou d'expéditions en pleine nature.

Ces dernières années, l'école s'est de plus en plus engagée pour une culture de la diversité.

1 Institut sur le Rosenberg (SG): 176'000 dollars par an

La première place revient à Saint-Gall. Pas à la HSG, bien sûr – connue de tous et dont les frais semestriels sont abordables pour les étudiants suisses (environ 1000 francs) – mais à l'institut fondé en 1889 sur le Rosenberg. L'établissement compte à peine 300 élèves, issus de plus de 50 nations différentes.

Selon «Spear's School Index», l'école accorde une grande importance au développement des personnalités et à l'éducation globale avec une philosophie basée sur les valeurs d'intégrité, d'empathie et de responsabilité sociale. Chaque élève reçoit un programme académique sur mesure, adapté à ses besoins, intérêts et objectifs spécifiques – que l'élève excelle dans en classe, en sport, en art ou dans l'entrepreneuriat. Ainsi, 84% des diplômés obtiennent les meilleurs résultats possibles quand ils passent au système scolaire américain.