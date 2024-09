Ce petit village suisse se déchire à cause de son chef

Helena Schmid

Le maire Renato Truniger est membre du conseil municipal de Mosnang (SG) depuis 2005.

Une crise électorale des plus étranges se joue actuellement à Mosnang, dans le canton de Saint-Gall. Plantons le décor: nous hommes dans une petite bourgade de Suisse orientale. Au croisement des deux principales routes, on peut apercevoir une église et la maison communale du village sur la gauche, tandis que le côté droit est lui pourvu de deux auberges. Les protagonistes de notre histoire sont Renato Truniger, l'actuel président de la commune affilié à l'Union démocratique du centre, et son collègue sans parti Max Gmür, qui préside le conseil scolaire.

Mais qu'est-ce qui a donc pu troubler la vie de ce village habituellement si paisible? Tout part de la réélection prochaine du conseil communal et du conseil scolaire. Truniger et comme Gmür souhaitent rester en poste et les deux seraient d'ailleurs certaines d'être réélus. Seulement voilà, Renato Truniger a fait savoir qu'il ne souhaitait plus travailler avec Max Gmür. Au point qu'il n'accepterait pas sa réélection à la présidence de la commune si le mandat de Gmür venait à être renouvelé au conseil scolaire! Mais ce n'est pas tout! Truniger n'a pas d'adversaire pour cette élection. Autrement dit, si Gmür est réélu, la commune de Mosnang se retrouvera sans président.

Or, les élections approchent, et en brandissant cette menace, Truniger a divisé la population en deux camps, raconte Edi Schnellmann, habitant de la commune: «Je sens une certaine tension dans la commune. Il y a un silence étrange. On n'aborde pas la question des élections parce que l'autre pourrait avoir une autre opinion.»

Que s'est-il passé?

Sollicité par Blick, le président de la commune justifie sa démarche: «J'ai le droit de dire si je ne me sens plus à l'aise dans cette constellation au sein du conseil communal». Selon lui, il a fait cette pour informer rapidement la population du changement à venir. «Et j'ai aussi dit que ce changement, c'était peut-être moi», martèle Truniger.

Les villageois comme Edi Schnellmann sont irrités. Beaucoup se demandent ce qui a pu se passer entre les collègues du conseil. Renato Truniger siège au conseil municipal depuis 2005. Max Gmür l'a rejoint quatre ans plus en tant que président du conseil scolaire. Cela fait donc bientôt 16 ans que les deux hommes travaillent ensemble, une collaboration jusque-là sans accroc. Gmür ne comprend d'ailleurs pas le revirement soudain de son collègue «Je ne savais pas moi-même pourquoi Renato Truniger ne voulait soudainement plus collaborer avec moi». Interrogé par Blick, le président de la commune n'a pas souhaité développer les raisons de ce conflit.

Certains propos tenus par le président de la commune de Mosnang lors d'une assemblée générale de l'UDC au début de l'année permettent toutefois d'y voir un peu plus clair. Et pour cause: Truniger avait évoqué un conflit rédhibitoire entre lui et Gmür, lequel aurait octroyé un avantage à un enseignant en lui proposant une participation aux frais de sa formation continue. Une pratique contraire au règlement du personnel, avait souligné Truniger lors de cette fameuse assemblée. Si le canton avait enquêté sur l'incident, il n'avait cependant pas constaté de faute disciplinaire. A croire que le conflit qui déchire les deux hommes a été déclenché... par une tempête dans un verre d'eau.

Autre point de discorde: les finances

Autre point d'achoppement: les finances communales, un sujet brûlant à Mosnang. Plusieurs villageois confirment que Gmür et Truniger ne sont pas sur la même longueur d'onde sur cette question. Le président du conseil scolaire est considéré comme un visionnaire, quelqu'un qui fait bouger les choses. Ainsi, en 2017, Mosnang a construit la plus grande couronne de l'Avent du monde et a réussi à entrer dans le Guinness Book des records. «Il fait quelque chose pour la cohésion», estime Edi Schnellmann.

Dans ce contexte, Gmür n'a pas hésité pas à mettre la main au porte-monnaie, ce qui a eu le don d'agacer le président de la commune. «Mosnang a de faibles compétences sur le plan financier. Nous sommes endettés», soupire Truniger. «Je suis conscient que les finances ne sont pas un sujet populaire. Mais nous devons en tenir compte lorsque nous lançons de nouveaux projets.»

Avec cette attitude, le président de la commune a marqué de nombreux points auprès de nombreuses personnes. Notamment auprès Myrtha Schuler-Bonelli, une autre habitante de la commune: «Je vote pour ceux dont je pense qu'ils maîtrisent les finances.»

«On est en train de manipuler une élection»

Mais les citoyens de la commune ne vont pas vraiment avoir le «choix». Pendant des mois, le PLR local et le Centre avaient cherché un adversaire à opposer à Truniger. En vain.

En revanche, deux nouvelles candidates se sont présentées pour le poste de président du conseil scolaire. Regula Hollenstein, enseignante à l'école primaire de Mosnang, est l'une d'elles: «On est en train de manipuler une élection. Soit je vote contre Max Gmür, bien que je le soutienne clairement, soit je prends le risque que nous n'ayons bientôt plus de président de commune», déclare-t-elle à Blick.

Cette crise électoral devrait connaître son dénouement le 22 septembre, date du vote. Edi Schnellmann ne sait pas encore exactement comment il va voter. «Peut-être que je devrais simplement élire mon voisin à la présidence de la commune», soupire-t-il, avec une pointe de résignation.