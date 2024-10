Un base-jumper a trouvé la mort vendredi à Lauterbrunnen après avoir heurté le terrain. Les secours n'ont pu que constater son décès. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident.

Il existe des indices quant à l’identité de l’homme, mais celle-ci n’a pas encore été établie formellement. (Image d'illustration) Photo: Getty Images

Un base-jumper a trouvé la mort dans un accident vendredi à Lauterbrunnen (BE). Les services de sauvetage n’ont pu que constater le décès de l’homme sur place. Une enquête a été ouverte sous la direction du Ministère public de la Confédération. Selon les éléments actuels, l’individu, dont l'âge et la nationalité ne sont pas précisés pour l'heure, s’est élancé depuis la plateforme «Nose», a indiqué dimanche la Police cantonale bernoise. Pour des raisons encore inconnues, il s’est ensuite retrouvé en difficultés et a heurté le terrain.

L’accident a été observé par des tiers, qui sont immédiatement venus à son secours pour tenter de le réanimer. Malgré ces mesures, l’homme a succombé à ses blessures sur les lieux. Il existe des indices quant à l’identité de l’homme, mais celle-ci n’a pas encore été établie formellement, relève le communiqué. L’intervention a mobilisé des services de la police cantonale, une équipe d’Air-Glaciers et des spécialistes du Secours alpin suisse.