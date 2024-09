Selon les CFF, il sera possible de réserver des liaisons journalières vers les pays voisins directement depuis l'application Mobile CFF (archives).

ATS Agence télégraphique suisse

Les CFF ont annoncé ce jeudi 5 septembre qu'il sera possible dès le mois de novembre d'acheter des billets pour l'étranger sur leur application. Les utilisateurs pourront réserver des voyages vers les pays voisins et ceux du Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) ainsi que pour Londres, Bratislava ou Barcelone, de même que d'autres liaisons vers les pays limitrophes, détaillent l'ancienne régie fédérale dans un communiqué.

Et de préciser que les nouvelles fonctionnalités peuvent être testées dès jeudi dans l'application CFF Preview. Toutes les fonctions ne sont toutefois pas encore disponibles.