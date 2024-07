Un grave accident de la route fait deux blessés graves à Lucens

Le jeudi 4 juillet, vers 14h25, un accident impliquant deux voitures de tourisme s’est produit sur la route de Berne (601A), sur la commune de Lucens (VD). Le conducteur et la conductrice ont été grièvement blessés. La police lance un appel à témoins.

Le Ministère public a été informé et le procureur de service a ouvert une instruction pénale.

Daniella Gorbunova Journaliste Blick

Un grave accident de la circulation impliquant deux voitures a eu lieu le jeudi 4 juillet vers 14h25, sur la route de Berne, dans la commune de Lucens dans le canton de Vaud, indique la police cantonale.

Pour une raison que l’enquête devra déterminer, le conducteur, un ressortissant portugais âgé de 44 ans qui circulait en direction de Lausanne a dévié de sa trajectoire et a heurté avec son avant gauche une voiture qui circulait en sens inverse.

Pronostic vital engagé

Après le au choc, l'homme a été grièvement blessé et acheminé au CHUV en ambulance. Quant à la conductrice de la deuxième voiture en question, également une ressortissante portugaise, de 41 ans, elle a dû être désincarcérée et héliportée au CHUV par la REGA. Son pronostic vital est engagé.

Le Ministère public a été informé et le procureur de service a ouvert une instruction pénale. Les investigations ont été confiées à l’unité circulation de la gendarmerie vaudoise afin de déterminer les causes et les circonstances précises de cet accident.