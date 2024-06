Ils cambriolent un bâtiment neuchâtelois avant d'y mettre le feu

Cet incendie a nécessité l’intervention des pompiers du DPS de Neuchâtel avec trois véhicules et six hommes, ainsi qu’un membre de l’inspectorat de l’ECAP. (Image d'illustration)

Daniella Gorbunova Journaliste Blick

Un feu s'est déclaré le samedi 22 juin, vers 6h30, à Neuchâtel, dans les locaux de la réception d'un immeuble qui se trouve au Clos-Brochet 10, indique la police. Le bâtiment abrite, entre autres, des logements étudiants. L'alarme incendie a alors provoqué l'évacuation du bâtiment. Il n'y a pas de blessés à déplorer.

Que s'est-il passé? D'après l'enquête menée par les forces de l'ordre, les malfrats présumés sont entrés par effraction dans les locaux. Puis ils y ont mis le feu, en répandant du liquide inflammable, probablement afin de détruire toute trace du cambriolage.

Butin récupéré

Les investigations menées par la police neuchâteloise sur les lieux ont permis d’identifier rapidement deux personnes, qui ont été interpellées. Les auteurs présumés sont domiciliés dans la région et de nationalités suisse et française. Le butin du cambriolage a pu être récupéré.

Cet incendie a nécessité l’intervention des pompiers du DPS de Neuchâtel avec trois véhicules et six hommes, ainsi qu’un membre de l’inspectorat de l’ECAP. La police neuchâteloise a dépêché sur les lieux une patrouille de gendarmerie ainsi que des enquêteurs de la police judiciaire et du commissariat forensique.