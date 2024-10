Chaque année en Suisse, 6400 femmes sont diagnostiquées d'un cancer du sein. Marylise Pesenti du Réseau cancer du sein déplore que les jeunes femmes ne soient pas entendues par leurs médecins, entraînant des tumeurs plus agressives et un pronostic moins favorable.

5% des femmes atteintes d'un cancer du sein ont moins de 40 ans. Un âge où la maladie est plus agressive, les traitements, moins bien supportés et les médecins moins à l'écoute, estime le Réseau cancer du sein. Photo: Shutterstock

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Chaque année en Suisse, 6400 nouvelles patientes sont diagnostiquées d'un cancer du sein. Les plus jeunes ont du mal à convaincre leurs médecins de leurs symptômes, souligne la Radio télévision suisse (RTS).

La coprésidente du Réseau cancer du sein (RCS), Marylise Pesenti, invitée de «Forum» le 30 septembre, déplore que les plus jeunes ne soient pas entendues par leur médecin. Les tumeurs grandissent, et cela conduit à des ganglions atteints sous le bras. Chez les jeunes femmes, les cancers sont plus agressifs et le pronostic, moins favorable.

Conjuguer bébé et maladie

Sophie Gabus, directrice de l'Association savoir patient (ASAP) rappelle que 5% des femmes diagnostiquées ont moins de 40 ans, et 19% n'ont pas passé la barre de la cinquantaine. Entre 40 et 50 ans, le cancer du sein est la première cause de mortalité féminine.

Bien que les traitements soient de plus en plus adaptés aux besoins individuels, ils restent complexes pour les jeunes patientes. Ces dernières sont plus susceptibles d'interrompre un traitement hormonal, explique à «Forum» le docteur Khalil Zaman, coprésident du RCS et oncologue au Centre hospitalier universitaire vaudois. Le désir de maternité doit notamment être pris en compte pour accompagner au mieux les patientes.