Ce n'est pas la première fois que cet insecte est détecté dans le canton de Fribourg. Photo: Keystone

ATS Agence télégraphique suisse

Un capricorne asiatique vivant a été découvert lundi sur la commune de Marly (FR). Face à cet insecte exotique particulièrement dangereux pour les feuillus, les autorités appellent vendredi la population à ne pas transporter le bois et les branches issus de la taille de jardin en dehors de la commune.

A ce stade, il n'est pas encore clair s'il s'agit d'un individu isolé échappé de matériels contaminés ou s'il existe un foyer. Le Service fribourgeois des forêts et de la nature attend encore le résultat des analyses d'experts et de l'inspection de terrain effectuée à l'aide de chiens renifleurs, indique la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts dans un communiqué.

Dans l'intervalle, les autorités appellent la population à la prudence pour éviter la propagation du coléoptère. Le capricorne asiatique est un organisme nuisible particulièrement dangereux qui est soumis à l'obligation d'annonce et de lutte.

D'une longueur d'environ 3 cm, il possède un corps noir et lisse muni de taches blanches ou jaunes. Il dispose aussi de longues antennes. Ses larves sont, elles, d'une couleur blanche jaunâtre avec un motif en créneau.

Menace pour les feuillus

S'attaquant aux arbres feuillus sains, il peut les faire mourir en quelques années. La découverte d'un tel insecte requiert des mesures urgentes qui seront déterminées sur la base des analyses encore en cours, précisent les autorités.

Deux foyers de capricornes asiatiques avaient été découverts à Marly en 2014. Ils avaient été déclarés éradiqués en 2018.