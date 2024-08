La Suisse regorge de bâtiments abandonnés qui attirent beaucoup de curiosité.

Il existe de nombreux lieux abandonnés en Suissequi attirent beaucoup de curiosité. Blick vous en présente quelques-uns des plus incroyables:

1 Le restoroute abandonné du lac de Walenstadt (SG)

1/5 Cet ancien restoroute est abandonné depuis 20 ans.

Depuis 20 ans, l'ancien restoroute au bord du lac de Walenstadt est abandonné: le bâtiment en béton, construit directement sur la roche, est considéré comme une tâche de honte dans la région. Les idées d'utilisation ont été nombreuses, mais aucune n'a pu être réalisée. Le bâtiment est aujourd'hui complètement démoli. L'un des lieux perdus les plus célèbres de Suisse attire toujours les curieux. Ils posent pour des photos spectaculaires sur Instagram ou y organisent des fêtes sauvages tard le soir.

Une dernière opportunité d'aménagement s'est envolée cette semaine encore: l'Office fédéral des routes voulait acheter le bien immobilier avec accès direct au lac. Mais le propriétaire a refusé l'offre de Berne. Il abandonne donc le bloc de béton à son sort.

2 Un maison close en ruine à Hauenstein-Ifenthal (SO)

1/6 En 2012, la maison close a définitivement fermé ses portes.

Le sexclub Bolero a une histoire mouvementée derrière lui. L'ancien motel de Hauenstein aurait eu 61 ans ces jours-ci. Mais depuis le 7 septembre 2012, il est définitivement fermé – après d'innombrables changements de propriétaires. Le point le plus sombre de l'histoire de l'établissement a été une soirée d'hiver en novembre 2001: à 6 heures du matin, un employé de 40 ans a été retrouvé nu et gelé sur le trottoir devant le Bolero par moins 3 degrés.

Après sa fermeture il y a douze ans, le Bolero est devenu une maison close abandonnée – et a attiré de nombreux curieux de toute la Suisse. A l'intérieur, des jouets sexuels, des bouteilles d'alcool et des talons hauts jonchent le sol. La commune veut démolir le Bolero depuis des années – une autorisation a même d'ailleurs été délivrée en ce sens en été 2023. Mais le propriétaire actuel n'est pas encore passé à l'acte et a apparemment d'autres projets, comme l'a rapporté le «Oltner Tagblatt». Il est ainsi prévu de construire plusieurs maisons individuelles, un hall, un café-restaurant et des appartements.

3 Une ex-clinique pulmonaire au bord du lac Majeur (TI)

1/5 Il s'agit d'un sanatorium construit près du lac Majeur.

Au début des années 30, un sanatorium a été construit au-dessus de la commune de Cugnasco-Gerra (TI). Une construction massive, fonnctionnelle et avec l'esthétique du Bauhaus sur quatre étages. Les 80 lits étaient à la disposition des enfants atteints de consomption. Toutes les chambres des malades, exposées au sud et avec vue sur le lac, donnaient sur des terrasses ensoleillées. Au sous-sol se trouvaient les locaux techniques, la cuisine, la salle de repassage, les stérilisateurs à vapeur pour les instruments médicaux, et c'est de là que partaient deux monte-charges. Tout est aujourd'hui encombré, dévasté, hors service depuis longtemps.

Un deuxième bâtiment a été ajouté à la fin des années 1960. Après la disparition de la tuberculose, le complexe de Medoscio est resté une maison de soins pour les malades en tout genre. En 1991, il est devenu une maison de retraite jusqu'à ce qu'il ferme définitivement ses portes en 1994 pour des raisons financières. Depuis, l'ex-sanatorium a changé plusieurs fois de propriétaire. Centre de bien-être, hôtel de luxe ou centre de désintoxication, tous les projets escompté ont échoué jusqu'à présent.

Avec le délabrement, des vandales s'y sont installés. Les voisins ont entendu des cris dans la nuit et des éclats de verre. Deux étudiants ont rapporté une apparition. Ils auraient vu une femme courir dans les couloirs. Puis le fantôme aurait soudainement disparu. D'autres enfants ont été réveillés en sursaut par un cri d'enfant lointain et aigu lors de leur tour de l'horreur. Des images et des sons ont été enregistrés avec des téléphones portables et mis sur Youtube. Des rumeurs circulent encore aujourd'hui. Des satanistes y auraient sévi, des junkies et des dealers y auraient distribué de la drogue. Qu'elle soit hantée ou non, une chose est sûre: l'ex-clinique est aujourd'hui plus abandonnée que jamais.

4 Un hôtel culte à Seelisberg (UR)

1/6 Le bâtiment a été construit pour la savant indien Mahesh Yogi.

Dans les années 70 et 80, le savant indien Maharishi Mahesh Yogi a formé son «gouvernement mondial à l'ère de l'illumination» sur le Seelisberg uranais. Après son départ soudain en 1983, le bel édifice de la Belle Époque a pris la poussière. L'hôtel de la secte est resté vide pendant des années. Mais aujourd'hui, l'hôtel Sonnenberg, classé monument historique, va être rafraîchi. L'hôtel Kulm, situé à côté, sera également rénové. La société immobilière Halter investit 200 millions de francs dans le projet – 130 appartements au total seront créés.

5 Grand Hôtel Locarno (TI)

1/4 Depuis 145 ans, le Grand Hôtel trône au-dessus de Locarno.

Depuis 145 ans, le Grand Hôtel trône au-dessus de Locarno. Des représentants de la conférence de paix y ont logé en 1925, puis d'innombrables stars mondiales du festival du film. Mais aujourd'hui, le bâtiment historique tombe en ruine – et au lieu des touristes, seuls les fans d'épouvante se sont aventurés dans les ruines ces dernières années. Depuis 2005, il est abandonné. Mais ici aussi, il y a un happy end: le groupe immobilier Artisa a commencé la rénovation totale de l'auberge historique en 2022. Elle devrait être prête pour le festival du film de 2026.