La cadence du Léman Express sera renforcée dès lundi

ATS Agence télégraphique suisse

Dès lundi, la cadence du Léman Express sera renforcée. Les trains circuleront tous les quarts d'heure entre la ville française d'Annemasse et Coppet (VD) du lundi au samedi jusqu'à minuit et les dimanches jusqu'à 22h00, dans les deux sens.

Le renforcement des cadences entre Genève et Coppet du lundi au samedi à partir de 22h00 et le dimanche toute la journée permet d'offrir aux passagers des horaires homogènes en tout temps entre Coppet et Annemasse, indique mardi dans un communiqué le Département de la santé et des mobilités du canton de Genève. Actuellement, la cadence est à la demi-heure après 20h00 ainsi que le dimanche.

Cette amélioration anticipe les futurs changements de l'horaire 2025 des CFF en assurant de meilleures correspondances avec les trains RegioExpress CFF à la gare de Coppet, précise encore le département. Le réseau Léman Express, mis en service en décembre 2019, est emprunté chaque jour par quelque 70'000 passagers.