Samedi matin, un incendie s'est déclaré dans une école à Nidau. Personne n'a été blessé, selon la police (archives).

ATS Agence télégraphique suisse

L'incendie dans une école de Nidau (BE) ne fait aucun blessés. Une déféctuosité technique serait à l'origine de l'incident. Vers 8h25, la police a été informée qu'un incendie s'était déclaré à l'école de Beunden, à Nidau. Les pompiers, immédiatement dépêchés sur place, ont trouvé un local de classe en feu. Ils ont rapidement réussi à maîtriser l'incendie. Aucun enfant ne se trouvait à l'école à ce moment, précise la police dans son communiqué.

Le bâtiment scolaire ne peut cependant plus être utilisé pour le moment. Les dégâts matériels se montent à plusieurs dizaines de milliers de francs. Les élèves concernés et leurs parents seront directement informés par les autorités scolaires. La brigade Incendie et explosion de la Police cantonale bernoise a lancé des investigations pour déterminer l'origine du feu. Une défectuosité technique semble, au premier abord, en être la cause.