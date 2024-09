Carmen Schirm-Gasser

La meilleure commune de Suisse: Meggen dans le canton de Lucerne. Photo: Tourismus Meggen

Meggen (LU) est la commune la plus attractive de Suisse. C'est ce que révèle le classement des communes de la Handelszeitung, le seul grand classement de ce genre proposé en Suisse. Pour cela, environ 1000 communes ont été étudiées par la société de conseil Iazi, couvrant toutes les communes de plus de 2000 habitants.

Tous les facteurs qui entrent en ligne de compte dans le choix d'un lieu de résidence ont été pris en compte – 51 critères au total, parmi lesquels le montant des impôts, les prix de l'immobilier, la sécurité, la situation de la commune, son offre en matière d'écoles, de structures d'accueil et de commerces. Les données se basent principalement sur des statistiques publiques ainsi que sur des modèles de prix immobiliers de la société Iazi (AG).

La commune nidwaldienne de Hergiswil s'est maintenue à la deuxième place. La troisième place est à nouveau occupée par une commune du canton de Lucerne, Oberkirch. Les premières places de l'année dernière – Zoug et Cham (ZG) – ont été reléguées aux quatrième et cinquième rangs. Parmi les dix premiers, on trouve des communes des cantons de Lucerne, Nidwald, Zoug, Zurich et Schwytz… mais aucune issue de Suisse romande.

Certaines villes dégringolent

Les grandes villes ont reculé par rapport à l'année précédente. Zurich occupe la 54e place (elle était 45e l'année précédente), Bâle est 486e (93e l'année précédente) et Berne 491e (199e l'année précédente). Les raisons de cette chute résident principalement dans les domaines du logement et du travail, avec une activité de construction réduite, une accessibilité financière plus difficile, un taux de chômage plus élevé et moins de créations d'entreprises.

A la dernière place du classement, on retrouve la commune neuchâteloise de Val-de-Travers. Elle a pris la relève de la commune soleuroise de Mümliswil-Ramiswil, qui s'est retrouvée plusieurs années de suite à la dernière place, la rendant ainsi devenue célèbre. C'est au Val-de-Travers que l'on paie les impôts les plus élevés de Suisse. La commune de 10'550 habitants est mal desservie par les transports, peu structurée et dispose de peu d'emplois sur place.

«Les principaux leviers pour qu'une commune soit au top sont des impôts bas, la proximité du centre et la présence d'un lac», explique l'auteur de l'étude Donato Scognamiglio, cofondateur et membre du CA du spécialiste de l'immobilier Iazi. Selon lui, c'est quasiment le triangle du bonheur. «Ce que le Jura n'a pas réussi à faire, les cantons de Suisse centrale l'ont fait: une politique fiscale réussie.»

La recette du succès de Meggen (LU)

La présidente de la commune de Meggen, Carmen Holdener – qui a récemment été la première femme élue à ce poste à Meggen – se réjouit de ce résultat. «Habiter à Meggen est considéré comme un privilège par la plupart des gens.» Mais il n'y a pas que des riches et des privilégiés qui vivent ici. La population est bien mélangée, il y a une vie de village diversifiée avec des traditions et une culture associative colorée. Elle-même a quitté la ville de Berne en 1999 pour Meggen par amour pour la commune. Elle trouve que les gens sont plus sociables ici, qu'on s'y sent moins anonyme que dans la capitale. «A Meggen, on se promène dans le village et on nous salue dans la rue.»

Meggen s'étend sur plus de cinq kilomètres le long de la «côte d'or de la Suisse centrale». De vastes espaces verts traversent le village, niché entre de majestueuses maisons de maître, d'imposantes villas et quelques fermes isolées. Au-dessus de tout cela, au milieu d'un vignoble, trône le château de Meggenhorn, une attraction touristique et un lieu de mariage très apprécié, notamment par les invités asiatiques. En plus d'être une carte postale idyllique, la commune de 7700 habitants attire les riches avec des impôts records.

Ici, on s'offre son propre bureau des impôts

Hergiswil occupe la deuxième place de la liste. La commune nidwaldienne est bien desservie par les transports, sa situation entre le Pilate et le lac des Quatre-Cantons permet de nombreuses activités de loisirs. Il y a même encore un téléski dans le village. Bien sûr, celui-ci n'est plus que rarement ouvert en raison du manque de neige de ces dernières années. Le skieur Marco Odermatt y a pratiqué ses premiers virages sur les pistes quand il était petit. Les impôts y sont bas, ce qui ne profite pas seulement aux autochtones. L'année dernière, des Norvégiens fortunés sont venus s'installer dans le village.

«Nous maintenons les impôts à Hergiswil constamment bas », déclare Daniel Rogenmoser, président de la commune de Hergiswil. « C'est important pour certains contribuables afin qu'ils puissent planifier sur le long terme avec des impôts relativement stables.» De plus, la commune s'offre le luxe d'avoir son propre service fiscal, malgré les tentations du canton de centraliser cette fonction. «Cela nous permet d’avoir un contact direct avec nos clients, qui ont toujours la même personne de référence sur place. C’est très apprécié.»

Les impôts les plus bas de Suisse

La première commune zurichoise du classement de la Handelszeitung est Zollikon, qui occupe la sixième place. La population de la commune compte actuellement 13'500 personnes et augmente depuis des années, nonobstant la hausse des prix de l'immobilier. Par conséquent, la capacité fiscale aussi, qui s'élève désormais à 6500 francs par habitant. Grâce aux nombreux citoyens fortunés, la caisse communale est pleine à craquer. Fin 2023, Zollikon présentera une fortune nette de 102 millions de francs.

«Ces dernières années, il a été possible de réaliser à chaque fois un excédent supérieur à ce qui était prévu», explique le président de la commune Sascha Ullmann. «Nos finances saines sont un degré de liberté qui nous aide à garantir une bonne infrastructure et de bonnes offres.»

Freienbach, dans le canton de Schwytz, occupe la septième place. C'est ici que l'on trouve les impôts les plus bas de Suisse. La commune compte près de 17'000 habitants et se compose de cinq villages au caractère indépendant. A Freienbach et Pfäffikon, ce sont surtout des prestataires de services financiers et des entreprises commerciales qui se sont installés. Avec environ 15'000 emplois, ils offrent un travail à presque chaque habitant. «Freienbach, c'est les CFF «, c'est ainsi que le président de la commune Guido Cavelti décrit la situation. «C'est beau, en raison de la situation unique au bord du lac, des trois piscines et des deux îles sur le territoire de la commune. Il y a des affaires ici, ainsi que des montagnes à proximité immédiate de la porte d'entrée.»