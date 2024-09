Une vidéo amateur, jusqu'ici inédite, de l'assassinat de John F. Kennedy est réapparue. Un document historique unique qui était resté plus de 60 ans dans une vieille caisse de lait.

Des images exceptionnelles et inédites de l'assassinat de l'ancien président des États-Unis John F. Kennedy ont été découvertes, après plus de 60 ans dans une vieille caisse à lait. Le film 8 mm d'une minute montre les efforts désespérés pour sauver le président et sa femme Jackie Kennedy dans les secondes qui ont suivi les coups de feu mortels, à Dallas en novembre 1963.

La veste rose de Jackie Kennedy est clairement visible dans les nouvelles séquences. L'agent des services secrets américains Clint Hill utilise son corps comme bouclier humain à l'arrière de la voiture qui fonce à 128 km/h en direction du Parkland Hospital. «Pour moi, c'est émotionnel, car je sais ce qui s'est passé», déclare Clint Hill, aujourd'hui âgé de 92 ans, au magazine «People». «Je sais que ce que je vois dans ce film, c'est un président mort».

L'ensemble du matériel cinématographique n'a pas encore été publié

Les séquences en couleur ont été tournées par Dale Carpenter Sr., qui a emporté sa caméra pour filmer ce qu'il pensait être une visite présidentielle «ordinaire» dans sa ville. La première partie montre la foule enthousiaste lorsque le cortège présidentiel traverse le centre-ville de Dallas. La deuxième partie, filmée depuis l'autoroute Stemmons, montre les conséquences immédiates de l'attentat. L'agent Hill fait un signe sinistre du pouce vers le bas à la voiture derrière lui, tout en regardant Jackie Kennedy, penchée sur son mari mortellement blessé.

Le film complet n'a pas encore été rendu public, mais selon Bobby Livingston de la maison de vente aux enchères new-yorkaise RR Auction, il complète le célèbre film de Zapruder qui montre le moment où le président a été touché. «Contrairement à toutes les autres images connues, ce film capture un segment immédiatement après le film Zapruder et offre une nouvelle perspective sur l'un des moments les plus analysés de l'histoire», a déclaré Bobby Livingston.

Vente aux enchères fin septembre

Les séquences seront présentées dans un documentaire sur Clint Hill intitulé «Agent Number 9 : The Clint Hill Story», dont la sortie est prévue l'année prochaine. Pour Clint Hill lui-même, l'existence du film ne change pas grand-chose: «J'y suis de toute façon tout le temps», dit-il en évoquant les événements tragiques de ce jour-là à Dallas, qui le hantent encore aujourd'hui.

Pendant des décennies, le film a été stocké dans une caisse à lait, jusqu'à ce qu'il soit retrouvé par la fille de Dale Carpenter après sa mort. Le 28 septembre prochain, il sera mis aux enchères.