Des zones d'ombres planent sur leur mort

Leurs corps ont été découverts à Altenrhein (SG).

Melissa Müller , Nicolas Lurati , Sandro Zulian et Marian Nadler

Mi-août, la centrale d'appels d'urgence du canton de Saint-Gall a reçu un message indiquant que deux personnes avaient été retrouvées mortes dans une maison à Altenrhein. Les forces d'intervention ont immédiatement été envoyées, mais elles sont arrivées trop tard.

Suite à une autopsie pratiquée à l'Institut de médecine légale de Saint-Gall, le ministère public du canton a révélé ce mardi que les blessures de l'homme laissaient supposer un suicide. A contrario, la femme ne présentait aucune blessure. «La raison de son décès est actuellement inconnue et fait toujours l'objet de l'enquête en cours», poursuit le communiqué de presse.

Un délit de violence suspecté

Les autorités de poursuite pénale étaient parties du principe qu'il s'agissait d'un délit de violence, comme l'a expliqué le porte-parole de la police Florian Schneider à la BRK le 14 août: «Vu la manière dont la situation s'est présentée à nous et l'avancement de l'enquête, nous devons partir du principe qu'il s'agit d'un délit de violence». Une enquête a été ouverte sous la direction du ministère public du canton de Saint-Gall.

«Ils étaient très isolés»

Les deux victimes de 48 et 41 ans étaient Robert C.* et Daniela T.*, comme le montrent les recherches de Blick. Ils étaient décrit par les riverains comme des personnes aimables, mais assez renfermées. «Quand ils ont emménagé ici, ils ne se sont présentés nulle part. Ils étaient très solitaires», déclare un voisin, avant d'ajouter que: «Les enfants étaient très ouverts et jouaient souvent dans la rue. Ils dessinaient à la craie ou se baladaient en bobbycar». Un autre riverain ajoute: «Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette maison. Après ces événements, je la vois maintenant d'un autre oeil.»

Blick a pu s'entretenir avec une habitante du quartier. Elle raconte que Daniela T. s'est séparée de son mari il y a quelques années. Elle aurait ensuite déménagé à Altenrhein avec ses deux enfants pour vivre avec son nouveau partenaire, Robert C. Selon la police, les deux Suisses étaient enregistrés dans le même ménage.

*Nom connu de la rédaction