Vous avez tout intérêt à payer vos impôts en avance

Milena Kälin

La phobie administrative touche un grand nombre de personnes. Photo: Shutterstock

Personne n'aime remplir sa déclaration d'impôts. Dans certains cantons, le délai pour la déclaration d'impôts 2023 a pu être prolongé jusqu'à fin septembre - comme dans les cantons de Zurich ou de Bâle-Ville par exemple. Ceux qui font partie des réfractaires ont donc encore le temps de remplir leur déclaration. Dans certains cantons, le délai s'étend même jusqu'à la fin de l'année.

S'il existe des différences cantonales, partout, une facture fiscale provisoire est envoyée pour l'année en cours, généralement au cours du premier semestre. Dans le canton de Zurich, le contribuable a encore jusqu'à fin septembre pour payer sa facture provisoire. En Argovie, jusqu'à fin octobre. Dans certains cantons, le délai est déjà échu.

«Nous recommandons toujours de payer la facture provisoire», explique Michael Kuhn, expert chez Comparis. En effet, la plupart des cantons récompensent le paiement de la facture fiscale provisoire. Si la facture finale est moins élevée que la facture provisoire, on profite d'un intérêt. Selon le canton, cet intérêt est appelé «intérêt compensatoire» ou «rémunératoire»: «Dans de nombreux cantons, on obtient plus d'intérêts qu'avec un compte d'épargne classique», poursuit Michael Kuhn.

L'expert de Comparis Michael Kuhn donne des conseils. Photo: Helen Ree

Certains cantons se montrent particulièrement généreux: «Alors que les intérêts moratoires sont restés élevés, les intérêts rémunératoires ont augmenté», précise Michael Kuhn.

A Zoug, par exemple, les intérêts sont de 2%, à Lucerne de 1,25%. La plupart des cantons paient entre 0,75 et 1,10% d'intérêts lors du remboursement. En revanche, les cantons de Neuchâtel, Soleure et Valais ne paient pas d'intérêts en cas de paiement anticipé.

Intérêts de retard entre 3 et 5%

Certains cantons ont déjà envoyé la facture finale pour l'année fiscale 2023 - les autres devraient bientôt suivre. Mais attention: si vous avez payé la facture provisoire, il n'y a que 30 jours après la réception de la facture finale pour la régler. Sinon, le risque est de payer de lourds intérêts de retard - entre 3 et 5%. En l'occurrence, ce sont les intérêts moratoires de 2024 qui s'appliquent à la facture fiscale de 2023.

Si un oubli survient dans le paiement de l'impôt fédéral direct, il faudra payer des intérêts de retard de 4,75%. En cas de paiement d'impôts en avance, le contribuable recevra un intérêt de 1,25 pour cent.

Retarder le paiement des impôts, comme beaucoup le font, n'est en tout cas pas rentable. «Le mieux est de se fixer des délais concrets et de verser chaque mois un montant fixe sur un compte d'épargne ou directement à l'administration fiscale», conseille l'expert.