Un touriste suisse accusé d'avoir violé un mineur à Majorque

La Guardia Civil a arrêté le suspect.

Marian Nadler

La Guardia Civil espagnole a arrêté un touriste suisse à Majorque. L'homme est accusé d'avoir violé un Britannique mineur, âgé de 17 ans, dans les toilettes d'un restaurant, selon les informations du média «Ultima Hora».

Les faits se seraient déroulés dimanche dernier. La victime était assise à une table avec un groupe d'amis et aurait dîné en regardant un spectacle d'acrobatie et de pirates. Le jeune Britannique et son agresseur présumé ne se connaissaient pas avant les faits. Le Suisse a toutefois été placé à la même table que le groupe, puis les deux hommes ont commencé à discuter.

Le Suisse a-t-il attaqué le Britannique?

Une fois le spectacle terminé, ils ont bu de l'alcool, comme l'a expliqué la victime à la Guardia Civil, et ont ensuite dansé ensemble. Vers une heure du matin, le Britannique, fortement alcoolisé, se serait rendu aux toilettes. Le touriste suisse l'aurait poursuivi et serait entré dans les mêmes toilettes que lui pour le violer. Après l'agression, la victime a quitté les toilettes et a informé le personnel de sécurité du restaurant. Les agents de sécurité ont ensuite retenu le Suisse à l'extérieur de l'établissement jusqu'à l'arrivée de la police.