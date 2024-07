1/2 La nouvelle réglementation sur les prix des médicaments a suscité de vives réactions.

La nouvelle réglementation des marges sur les prix des médicaments manque-t-elle sa cible? Les changements de prix, qui sont entrés en vigueur le 1er juillet, ont parfois des conséquences financières fâcheuses pour les patients et les assurés.

Comme le changement de prix du Dafalgan, qui coûtera désormais de... 70% plus cher! Pourquoi une telle flambée? Explications.

Jusqu'à présent, plus un médicament était cher, plus la marge perçue sur sa vente était grande. Mais désormais, les pharmacies, les cabinets médicaux et les hôpitaux percevront la même marge en francs, qu'ils prescrivent un médicament original, cher, ou un générique, moins cher. Les médicaments bon marché deviennent ainsi plus chers, et les plus coûteux proportionnellement moins chers.

Booster les ventes de médicaments bon marché

Cette adaptation doit permettre d'augmenter les faibles ventes de génériques et similaires, et de réduire les coûts des médicaments.

Les médicaments dont le coût de fabrication est inférieur ou égal à 7,99 francs seront notamment assortis d'une surtaxe de 9 francs par emballage. En clair, cela signifie que l'industrie pharmaceutique empochera désormais 9 francs grâce cette taxe, contre 4 et 8 francs auparavant.

Conséquences directes pour les consommateurs: une boîte de l'analgésique Dafalgan (1 gramme avec 16 comprimés) coûtera donc 12,15 francs... au lieu de 7,20 francs auparavant.

À l'inverse, les coûts des médicaments plus chers baissent: ainsi, une boîte de l'anticoagulant Xarelto 20 milligrammes avec 98 comprimés ne coûtera désormais plus que 266,75 francs, au lieu de 280,95 francs jusqu'à présent.

Un surcoût à la charge des consommateurs

Seuls les médicaments délivrés sur ordonnance sont toutefois concernés. La protection des consommateurs dénonce malgré tout cette nouvelle réglementation, car si la franchise des patients deviendra plus élevée en achetant des médicaments moins chers, sans ordonnance.

Les cinq associations qui ont négocié les marges sur les médicaments espèrent, elles, réaliser des économies de 60 millions de francs par an sur les coûts des médicaments.

Une partie de ces économies se répercutera sur les patients, comme le montre l'exemple de Dafalgan, avec l'augmentation de son prix en janvier dernier. Le fabricant avait alors doublé le prix de la boîte de 500 milligrammes contenant 16 comprimés.

Dans ce contexte, les perspectives de baisse des coûts de la santé restent sombres.