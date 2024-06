Une faille d'une longueur de 120 mètres sur l'A13 dans les Grisons

Une faille d'une longueur de 120 mètres s'est formée le long de la jonction autoroutière de Mesocco-Sud (GR), dans le val Mesolcina. On ignore pour l'instant s'il s'agit d'un effet des intempéries qui ont sévi dans la région le week-end dernier.

La faille constatée dans le terrain longeant la jonction des Mesocco-Sud s'allonge sur 120 mètres.

ATS Agence télégraphique suisse

Une faille d'une longueur de 120 mètres s'est formée le long de la jonction autoroutière de Mesocco-Sud (GR), dans le val Mesolcina. On ignore pour l'instant s'il s'agit d'un effet des intempéries qui ont sévi dans la région le week-end dernier. Des experts externes sont à pied d'oeuvre pour examiner la fissure constatée dans le terrain, le long de l'A13. Leurs conclusions permettront notamment d'établir si le phénomène a des conséquences, indique vendredi le Service grison des travaux publics.

Attestation de réservation nécessaire

Ce dernier a ouvert la route cantonale, libérée de gravats des intempéries, aux touristes présentant une attestation de réservation dans le val Mesolcina. Les personnes se rendant dans une destination située entre San Bernardino (GR) et Grono (GR) sont autorisées à emprunter la route cantonale qui n'est actuellement accessible que pour le trafic local, en principe.

Le trafic de transit qui ne peut circuler sur l'A13 détruite à Lostallo (GR) n'est pas autorisé à emprunter la route cantonale. Il est important d'écarter de la région le plus de trafic possible, afin que la route soit disponible pour les travaux de remise en état, les camions et la population locale, écrivent les autorités grisonnes.