Un ado de 16 ans poignardé par un groupe de jeunes dans le canton de Genève

Le jeune homme a fini par s'en tirer, mais il est toujours hospitalisé à quatre jours après l'agression supposée. (Image d'illustration)

Daniella Gorbunova Journaliste Blick

Alors qu'il sortait du train à l’arrêt Pont-Céard à Versoix, dans le canton de Genève, le lundi 29 juillet vers 22h30, un jeune homme de 16 ans a été frappé et poignardé par une bande de quatre ou cinq autres jeunes, majeurs et mineurs, a appris Blick.

Pendant qu'il était transporté aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), son pronostic vital était engagé. Si, au final, il s'en est tiré, l'ado serait toujours dans un état grave.

Une source proche de la victime raconte: «Ils ont commencé à le bastonner à l'arrêt. Ils lui ont cassé des molaires. Puis le jeune a reçu un coup de couteau dans le flanc gauche, ce qui lui a percé l’estomac...»

Une bande de la Servette?

La personne poursuit: «Sur le coup de la panique et de l’adrénaline, le jeune est parvenu à se relever et est parti en courant. Il s'est réfugié chez une riveraine et lui a demandé d’appeler son père. Ce que la femme a fait, les secours sont arrivés, il a été transporté aux HUG, l’estomac percé. Son état a fini par se stabiliser, mais il est toujours alimenté par des tuyaux, à l'heure où on parle», déplore notre interlocuteur.

Quel serait le motif de cette agression supposée? Toujours d’après notre source, il s'agirait d'une «bande de jeunes de la Servette», qui sévirait à Versoix depuis quelque temps, «on ne sait pas trop pour quelle raison.»

Une source proche des forces de l'ordre genevoises confirme toutes nos informations. Contacté, le Tribunal des mineurs ne fait en revanche aucun commentaire.