Michel Imhof

Lys Assia, Céline Dion, Nemo: en remportant l'Eurovision 2024 à Malmö en Suède, Nemo s'est inscrit dans la lignée des grands gagnants du plus grand concours de chanson au monde. Depuis sa victoire, la vie de Nemo a été entièrement chamboulée. La star de la chanson vit désormais à Londres et son titre «Eurostar» sort la semaine prochaine.

Jeudi soir, Nemo s'est produit lors d'un événement organisé par Postfinance et Yuh au Schiffbau de Zurich. La star de la musique est littéralement jaillie du sol pour interpréter son fameux «The Code» à une dizaine de mètres au-dessus des 100 auditeurs. Nemo était vêtu d'une longue jupe en tulle.

Nemo, qu'est-ce qui vous passe par la tête lorsque, des mois après votre victoire à l'Eurovision, vous pouvez vous lâcher artistiquement comme ça lors d'une représentation?

C'est assez fou. Aujourd'hui encore, j'ai eu des moments en concert où je me suis dit que tout ça n'allait pas de soi. Il y a quelques mois, j'ai pu me produire à Londres dans une robe gonflable géante et aujourd'hui, j'ai volé dans les airs à dix mètres de haut. Tant de choses sont désormais possibles, et je trouve que c'est beau quand la musique et l'art se rejoignent.

Depuis sa victoire à l'ESC, la vie de Nemo a basculé. Photo: Thomas Meier 1/5

Comment votre vie a-t-elle changé depuis votre victoire?

Tout est déjà très différent. Les hauts et les bas sont devenus plus intenses. Avant, j'évoluais souvent dans mon monde émotionnel connu. Maintenant, il y a des moments où je suis totalement euphorique et d'autres où c'est très difficile. Beaucoup de choses sont nouvelles. Et je dois apprendre à m'en accommoder.

Votre lieu de résidence est également nouveau. Vous avez déménagé à Londres. Pourquoi?

Dans la semaine qui a suivi ma victoire, je suis allée à Londres pour donner des interviews et faire des spectacles. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de ville en Europe où je pouvais davantage m'exprimer artistiquement. Londres a une histoire tellement énorme quand il s'agit d'art, de musique et de mode. Londres est quasiment la porte d'entrée du monde.

L'anonymat a-t-il aussi joué un rôle?

Bien sûr, on me reconnaît moins là-bas, mais c'était déjà le cas à Berlin. C'est sûr, en Suisse, je suis souvent reconnue et c'est un défi quand je sors, alors que je veux plutôt rester moi-même. Mais je n'ai pas pris la décision de m'installer à Londres pour cette raison. Pour moi, c'est un endroit très inspirant, où je vois beaucoup de potentiel pour progresser en tant qu'être humain et en tant que personne artistique.

Quel regard portez-vous sur l'Eurovision 2024?

Jusqu'à aujourd'hui, il est difficile de trouver les bons mots. Cette expérience m'a donné tellement de nouvelles perspectives, autant pour moi-même que pour mes relations avec les autres, et ça, c'est rien qu'en participant au concours. Et puis, il y a eu la victoire. Cela a beaucoup chamboulé ma vie. Mais quand je regarde en arrière, je vois de très beaux sentiments. J'ai pu apprendre beaucoup de choses et nouer de nombreuses amitiés. Et j'ai pu raconter mon histoire et toucher les gens. J'ai aussi donné à d'autres personnes une perspective qu'elles n'avaient pas auparavant. Ce sont toutes des choses qui restent.

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles vous auriez envisagé de ne pas participer à la finale à cause d'incidents en coulisses avec la délégation israélienne. Qu'en est-il?

«Je n'ai jamais envisagé de ne pas participer à la finale». Mais il y a eu des choses qui se sont passées en coulisses avant la finale et pour lesquelles j'attends toujours les rapports de l'Union européenne de radio-télévision. Le fait que les organisateurs de l'Eurovision ne se soient pas encore exprimés sur ces incidents rend difficile pour moi de prendre position de manière plus claire. Je pense que les organisateurs ont aussi la responsabilité de clarifier les choses. Cela ne peut pas être mis sur le dos des artistes.

« Nous sommes à un moment de l'histoire où la musique européenne prend beaucoup d'importance Nemo »

Lors du concours, une énorme pression pesait sur les participants. En quoi cette pression a-t-elle changé après la victoire?

La pression que je me mets moi-même est plus grande, car il n'y a pas de chemin tout tracé pour la suite de mon parcours. Lors de l'événement, tout était prévu avec les dates, je pouvais donc suivre un agenda. Maintenant, en tant que patron, je dois veiller à ce que mon équipe fonctionne, que j'aie une vue d'ensemble et que je choisisse bien avec qui je travaille.

Maintenant, votre tournée des festivals est terminée, la semaine prochaine, votre nouvelle chanson «Eurostar» sort, puis suivent la tournée des clubs en Suisse et votre tournée européenne. Quand allez-vous vous détendre?

C'est une très bonne question. Il doit y avoir une fois cette année une semaine où je ne dois rien faire du tout. J'ai une voix en moi qui attend beaucoup de moi. Je lui dois beaucoup, mais parfois, cette voix pourrait aussi se calmer un peu. Pour être honnête, c'est difficile maintenant de trouver un équilibre entre travail et repos.

Quelles sont les prochaines étapes? L'Amérique?

Je trouve que les États-Unis sont un marché passionnant, mais ce n'est pas ma priorité pour le moment. Je suis un grand fan de la culture musicale en Europe. Nous sommes à un moment de l'histoire où la musique européenne prend beaucoup d'importance. Et de manière générale, le marché de la musique se diversifie et se répartit sur les continents. Je sais donc pas si je dois vraiment aller aux États-Unis pour faire avancer ma carrière. Mais c'est vrai que je vais aller à Los Angeles. Je suis invité à un mariage. Et j'écris aussi quelques chansons là-bas.