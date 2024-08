1/7 L'agriculteur Björn Wirth exploite avec son père la ferme «New River» à Eglisau.

Angela Rosser

Les photos que Björn Wirth, agriculteur et lecteur de Blick, a envoyé à la rédaction sont choquantes. On y voit une vache qui saigne de la bouche, un sol maculé de sang et des cadavres de petits veaux. Il s'agit pourtant du triste quotidien d'un agriculteur, comme l'explique Björn Wirth. La faute, selon lui, aux canettes en aluminium jetées et aux déjections canines dans les prairies.

«Les canettes sont broyées par la tondeuse et mangées par les vaches», explique-t-il à Blick. Les animaux meurent de la manière la plus cruelle qui soit. «Elles sont éventrées de l'intérieur et se vident de leur sang», poursuit Björn Wirth. Le jeune homme de 29 ans gère l'exploitation avec son père Alex. Il raconte encore qu'ils doivent récupérer chaque jour plusieurs canettes dans leurs champs.

Les canettes se transforment en armes mortelles

«Lorsque les canettes sont broyées, ce sont des confettis de deux centimètres, tranchants comme des rasoirs. «S'il s'agissait de gobelets en carton, ce ne serait pas si grave», s'insurge l'agriculteur. Les gobelets en carton seraient en effet loin d'être aussi dangereux pour ses animaux.

«De toute façon, c'est un sacré gâchis. Il ne me viendrait jamais à l'idée de jeter quelque chose par la fenêtre de ma voiture», s'énerve Björn Wirth. «Nos champs situés dans les zones résidentielles et même le long des routes sont envahis de déchets, et ce sont principalement des canettes en aluminium», rapporte l'agriculteur. Pour lui, il y aurait une solution simple: un système de dépôt pour les canettes. «Cela permettrait peut-être à quelqu'un qui a besoin d'argent de les ramasser ou à des enfants qui veulent améliorer leur argent de poche», explique Björn Wirth.

Ces déchets peuvent devenir un grand danger pour leurs animaux.

Les excréments de chiens sont aussi dévastateurs

Le deuxième problème pour l'agriculteur est celui des excréments canins. Si les vaches les mangent, cela peut également entraîner leur mort. «Chez les vaches en gestation, cela provoque des avortements. Cela signifie que les vaches rejettent leurs veaux pendant la phase de gestation ou meurent tragiquement à cause des matières fécales, laissant un grand vide dans nos cœurs, car nos animaux font partie de la famille chez nous», raconte-t-il.

Selon lui, ce sont les amendes pour ceux qui laissent les excréments de leur chien qui devraient être plus élevées. «Une crotte de chien peut déclencher chez nous une perte allant jusqu'à 6000 francs», explique Björn Wirth. Sa campagne avait déjà dû s'occuper de tels avortements à la ferme. L'agriculteur a fait examiner les veaux avortés chez un vétérinaire, ce qui a permis de prouver que les déjections canines en étaient la cause.

Pas de viande crue et traitement contre les vers

Felix Goldinger, vétérinaire spécialisé et membre de la direction de Tiermedizinisches Zentrum AG, confirme lui aussi que les déjections canines représentent un réel danger pour les animaux. Interrogé à ce sujet, Felix Goldinger écrit que les chiens sont «la cause d'avortement infectieuse la plus fréquente chez les bovins», ou plutôt leurs excréments. «Le chien de ferme est le plus coupable», ajoute le médecin.

Pour éviter cela, il faudrait renoncer à donner de la viande crue au chien et le vermifuger régulièrement. Felix Goldinger doute que de petits résidus dans l'herbe puissent déjà provoquer une intoxication.

Clous et autres pièces magnétiques dans la nourriture

L'Union suisse des paysans est consciente du problème. Interrogée par Blick, Sandra Helfenstein, responsable de la communication et du marketing, confirme qu'il arrive souvent que des animaux se blessent en mangeant des morceaux d'aluminium hachés et que, dans les cas extrêmes, ils en meurent.

«Toutefois, on en reste souvent au diagnostic de suspicion du vétérinaire, lorsqu'on a par exemple trouvé des morceaux d'aluminium dans la nourriture et que les symptômes correspondent à des blessures internes», explique Sandra Helfenstein.

Elle explique également qu'il ne s'agit pas toujours d'éclats d'aluminium, mais parfois aussi de clous ou d'autres pièces métalliques, et conseille: «On peut aussi les attacher avec un aimant et les rendre ainsi inoffensifs». En outre, tous les déchets doivent être systématiquement ramassés avant qu'une prairie ne soit fauchée.

Ramasser les déchets en se promenant

L'association veut attirer l'attention sur cette problématique à l'aide de panneaux, d'affiches et de brochures. Les riverains peuvent soutenir au mieux leurs agriculteurs en éliminant correctement leurs déchets et en ramassant ceux qui traînent dans les prés et les champs lors de leurs promenades.