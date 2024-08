Un vague de chaleur débarque en Suisse!

1/6 Il va faire chaud en Suisse. Le thermomètre va grimper dans les prochains jours.

Christina Benz

Les jours qui viennent «seront les journées les plus chaudes du mois d'août», déclare Roger Perret de Meteo News à Blick. Les prévisions annoncent jusqu'à 35 degrés! Certes, cela n'atteindra pas le record de l'été 2003. À l'époque, 41,5 degrés avaient été mesurés dans le Val Mesolcina, dans le canton des Grisons. Mais la Suisse se transformera tout de même en une marmite pendant plusieurs jours.

Même la Confédération met en garde. L'Office fédéral de météorologie et de climatologie a décrété le niveau de danger 4 sur 5 pour certaines parties du Tessin. Le niveau 3 s'applique à certaines parties du Valais et à la région autour du lac Léman. La Confédération lance également un avertissement pour les Grisons, Saint-Gall et Bâle. Il existe un «risque considérable à élevé de troubles circulatoires et de malaise physique», écrit Météo Suisse. L'alerte est valable jusqu'au 13 août à 20 heures.

Les météorologues surpris

La chaleur qui frappe le sud de l'Europe depuis plusieurs semaines déjà est due à une vague d'air chaud en provenance d'Afrique du Nord. Via l'Espagne, celle-ci arrive maintenant aussi en Suisse. Les modèles actuels indiquent que cette vague de chaleur pourrait marquer la fin de l'été. Il est peu probable que des journées aussi chaudes nous attendent à nouveau.

Une vague de chaleur en août n'étonne pas Roger Perret. Il se montre plus surpris en revanche que, dans la nuit de samedi à dimanche, la limite du zéro degré en montagne atteindra presque son niveau record de 2598 mètres. Ce record a été établi l'année dernière, en août. Le météorologue affirme à Blick: «En juin, nous nous sommes réjouis de voir beaucoup de neige sur les glaciers, mais en juillet, la fonte des glaciers a de nouveau été extrême.»

L'air espagnol manque de souffle

Ceux qui souhaitent se rafraîchir devront se jeter à l'eau. Mais pas n'importe où. Ceux qui ont l'habitude de le faire se rendent sur les plans d'eau des Préalpes comme le Walensee, le lac des Quatre-Cantons et le lac de Thoune. Ils sont plus frais que les autres lacs. En cause, l'arrivée d'eau froide en provenance des Alpes.

L'air chaud en provenance d'Espagne s'essoufflera toutefois après trois jours et la canicule laissera place aux orages. Les nuages noirs feront leur retour dès mardi. Et il fera plus frais, les températures resteront en dessous des 30 degrés.