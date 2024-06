Les victimes des explosions de jeudi dernier à Nussbaumen (AG) manipulaient des feux d'artifice non autorisés (archives).

Les explosions à Nussbaumen (AG) auraient été causées par des engins pyrotechniques de fabrication artisanale non autorisés. Une grande quantité de feux d'artifice avaient été importés illégalement de l'étranger et auraient par la suite été manipulés par les deux victimes de l'accident.

Ce type de feux d'artifice doit être stocké correctement. Il nécessite une autorisation et des connaissances techniques spécifiques tant pour l'importation en Suisse que pour leur manipulation, indique jeudi le Ministère public du canton d'Argovie dans un communiqué.

Or les premiers résultats de l'enquête du Ministère public de Baden révèlent que les deux hommes tués étaient des passionnés de pyrotechnie et qu'ils ont probablement essayé d'en fabriquer eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas été qualifiés à cet effet, selon le communiqué.

Une réaction en chaîne mortelle

Il y aurait eu par la suite une réaction en chaîne, avec le contact des feux d'artifice avec du gaz. La puissante explosion, qui a endeuillé toute la Suisse, s'est transformée en une boule de feu.

Selon les enquêteurs, la chaleur générée et les restes du feu d'artifice ont provoqué des incendies et causé d'importants dégâts matériels. Un incendie s'est propagé sur plusieurs étages de l'immeuble. Douze bâtiments ont été touchés et des dizaines d'habitants ont dû être évacués, sans pouvoir regagner leurs appartements dans un premier temps: «Ma famille et moi devons passer une semaine à l'hôtel», a déclaré un riverain.

Ce que l'on sait des victimes

Un Italien de 43 ans et un Suisse de 24 ans ont été tués dans les explosions. Il avaient apparemment loué la salle de loisirs avec une troisième personne. Celle-ci s'est présentée elle-même aux autorités et a été arrêtée provisoirement, indique le parquet.

Il s'agit d'un Portugais de 33 ans, entre-temps remis en liberté. On ne sait pas encore dans quelle mesure l'homme a manipulé les feux d'artifice. L'enquête du Ministère public devra le déterminer, ajoute le communiqué.

Selon le Ministère public, il n'y a pas d'indices d'un délit, ni d'acte terroriste ou intentionnel. Les analyses effectuées jusqu'à présent indiqueraient uniquement une manipulation et un stockage malheureux, «mais surtout un comportement inapproprié et involontaire avec les substances dangereuses».

