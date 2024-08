Un jeune noyé et plusieurs engins gonflables secourus sur le Rhône à Genève

La police genevoise a passé de longues heures sur l'eau pour venir en aide aux personnes aux prises avec le courant ou disparues lors de leur baignade.

Léo Michoud Journaliste Blick

Policiers et secours genevois ont à nouveau eu fort à faire, ce dimanche ensoleillé, sur le Rhône et à son embouchure. La noyade fatale d'un jeune Français de 19 ans sur le lac a mobilisé six bateaux, six plongeurs et une cellule de soutien.

Sur le Rhône, «plusieurs paddles et bateaux gonflables sont partis à la dérive en raison des forts courants du fleuve», explique à Blick Henny Martinoni, porte-parole de la police cantonale.

Une dizaine de personnes ont perdu le contrôle de leur embarcation. Trois cas ont nécessité l'intervention des policiers, des pompiers... et même d'un hélicoptère de la Rega.

Embarcations devenues incontrôlables

Vers 13h30, un bateau gonflable s'est retourné. Peu avant 15h, trois bouées ont subi le même sort. L'une d'entre elles s'est dégonflée et il a fallu près d'1h30 de recherches pour retrouver l'un de ses occupants à hauteur du Lignon.

Enfin, à 16h, la moitié d'un groupe de 12 personnes en paddle s'est retrouvée en difficulté. Parmi eux, quatre enfants de moins de 10 ans, heureusement munis de gilets de sauvetage.

Un noyé retrouvé mort à 21h

Côté lac, au large du débarcadère des Eaux-Vives, un homme n'a pas réapparu après avoir sauté d'un bateau. Il a finalement été retrouvé, malheureusement décédé, après des heures de recherches nécessitant la présence de plongeurs. Il s'agit d'un jeune Français de 19 ans. Une cellule de soutien de la police genevoise a pris soin de ses proches et des témoins.

Dans le même temps, un enfant a, lui, échappé à la noyade. «Il a été tout de suite secouru et a été emmené à l'hôpital pour un examen», précise Henny Martinoni. près du débarcadère. La police rappelle qu'en cette période et «au moins jusqu'à mi-août», toute baignade ou balade en embarcation flottante dans le Rhône est «fortement déconseillée».