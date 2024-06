1/7 Il était prévu de désigner le lieu d'une conférence pour faire suite à celle du Bürgenstock.

Raphael Rauch

Le secrétaire d'État du DFAE Alexandre Fasel célèbre ses diplomates. Dans un e-mail adressé au personnel, il salue la conférence du Bürgenstock comme un événement historique qui s'est opposé avec détermination à la «banalisation rampante du droit international et de la Charte des Nations Unies». «Quelle joie et quelle source de motivation de pouvoir travailler avec des collègues aussi motivés et performants», s'enthousiasme le chef de la diplomatie, qui parle d'un «nouvel étalon-or».

Les prochaines étapes nécessiteront «un suivi approfondi et des consultations étendues». Le coordinateur du Bürgenstock, Gabriel Lüchinger, serait en discussion avec des conseillers sur la sécurité «dans tous les pays». «Son activité de voyage ne devrait guère diminuer dans les semaines à venir!», annonce Alexandre Fasel. «Mais ce qui est sûr, c'est que nous nous sommes positionnés dans ce processus comme un acteur important, reconnu de tous, et que nous continuerons à agir.»

Une conférence et puis s'en va?

Mais malgré toutes ces belles paroles, la rencontre est restée en réalité bien en deçà des objectifs espérés. Le bilan de la présidente de la Confédération Viola Amherd était d'ailleurs nettement plus sobre: «Nous avons atteint ce que nous pouvions atteindre dans ces conditions.» En fait, elle voulait annoncer une feuille de route concrète. Mais à part l'invitation du Premier ministre canadien Justin Trudeau à une conférence des ministres des Affaires étrangères, la suite n'a pas eu lieu.

Blick dispose d'une version provisoire du communiqué final. Selon ce document, «des représentants de la Fédération de Russie devraient être impliqués à l'avenir». Et plus loin: «Nous sommes convenus de tenir le deuxième sommet de paix de haut niveau à [***]». Mais ce paragraphe a dû être réécrit. Au lieu de la Russie, il était désormais question de «toutes les parties»; le lieu de la conférence de suivi a été totalement supprimé.

Poutine peut imaginer une conférence en Suisse

Une chose est claire: La paix n'est toujours pas en vue. Vladimir Poutine a déclaré cette semaine en Corée du Nord que la Russie était prête à négocier une solution au conflit ukrainien à Minsk, à Istanbul (Turquie) ou en Suisse. Apparemment, depuis l'adoption des sanctions contre la Russie, Berne ne serait plus aussi hostile à la Russie que le Kremlin l'avait laissé entendre autrefois.

Le communiqué du Bürgenstock a subi plusieurs modifications entre le projet et la version finale, Blick vous résume les changements en quelques points:

Publicité

La Russie comme agresseur: avec une première phrase adoucie, les diplomates du DFAE ont tenté d'attirer le plus de pays possible au Bürgenstock. Dans le projet, il était question de «guerre continue contre l'Ukraine», l'agresseur n'étant pas nommé. Dans la version finale, on peut en revanche lire «guerre de la Fédération de Russie contre l'Ukraine».

Résolutions de l'ONU: Dans le projet, les résolutions de l'ONU n'ont joué aucun rôle. La déclaration du Bürgenstock fait toutefois référence à deux résolutions. Contrairement à la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU, qui a clairement condamné la guerre d'agression russe contre l'Ukraine par 141 voix, seuls 81 États ont signé la déclaration du Bürgenstock.

Sécurité nucléaire: le projet demandait de respecter les principes de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). La version finale demande également que les centrales nucléaires soient contrôlées par l'AIEA.

Sécurité alimentaire: ce passage a été complété par une phrase selon laquelle «les attaques contre les navires marchands dans les ports et tout au long de leur parcours, ainsi que contre les ports civils et les infrastructures portuaires civiles, sont inacceptables».

Libération des prisonniers: le projet parlait des prisonniers en général, la version finale ne parle que des prisonniers de guerre.

Parmi les points noirs de la conférence du Bürgenstock, le président colombien Gustavo Petro a annulé sa participation à la dernière minute – il était déjà sur la liste des participants. Le chef d'Etat a justifié son annulation par le fait que la Russie n'était pas invitée. En revanche, la Mauritanie s'est inscrite à la dernière minute.

La Jordanie, l'Irak et le Rwanda se désistent

Le communiqué est un «document vivant», comme le souligne le DFAE: d'autres Etats peuvent se désister ou se joindre à eux. Ainsi, la Jordanie, l'Irak et le Rwanda ont été retirés de la liste. En revanche, le Patriarcat œcuménique de Constantinople, Antigua et Barbuda, l'Organisation des États américains, la Zambie, la République des îles Marshall et la Barbade ont été ajoutés. «Autant de poids lourds qui pourraient exercer une influence sur Poutine», ironise un diplomate expérimenté du DFAE.

En fait, il y a un décalage entre les personnes invitées et les signataires. Le DFAE voulait inviter 160 pays susceptibles de jouer un rôle potentiel «pour amener les deux parties à la table des négociations». Comme les inscriptions ont d'abord tardé à arriver, le DFAE a dû prolonger plusieurs fois le délai d'inscription.

Publicité

Les milieux œcuméniques oubliés

Fin mai, l'opération Desperados (désespoir en espagnol) a commencé: Le 31 mai, à 10h59, heure suisse, le DFAE a envoyé un e-mail aux représentations étrangères leur demandant de se présenter à nouveau auprès du pays d'accueil et de «motiver au plus haut niveau leur participation». Certes, quelques pays ont ainsi pu être ajoutés. Mais les poids lourds sont restés absents.

Les critiques sont venues des milieux réformés et œcuméniques. Le Vatican et le Patriarcat œcuménique de Constantinople ont été invités au Bürgenstock, mais pas le Conseil mondial des Eglises à Genève, qui représente également l'Eglise orthodoxe russe et les protestants. Rita Famos, présidente de l'Eglise évangélique réformée de Suisse, déclare à Blick: «Je regrette que le Conseil œcuménique des Eglises n'ait pas été invité en tant qu'observateur, car il est en contact avec toutes les Eglises orthodoxes d'Ukraine.» L'organisation concernée a également réagi, fustigeant cette décision. «Il aurait été précieux que nous soyons présents en tant que plus grand organe œcuménique du monde», a déclaré la porte-parole Marianne Ejdersten. Pendant la guerre froide, le Conseil mondial des Eglises a toujours été une plateforme de dialogue entre l'Est et l'Ouest, ce que le DFAE semble avoir oublié.

Bons offices pour le Mexique

Malgré toutes les critiques, le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis a pu empocher un succès diplomatique en marge du sommet: l'Equateur ayant pris d'assaut l'ambassade mexicaine à Quito, les relations entre les deux pays sont au point mort. La Suisse représente désormais les intérêts diplomatiques et consulaires du Mexique en Équateur dans le cadre de ses bons offices. La conférence au Bürgenstock aura au moins servi à ça.