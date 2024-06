1/8 Les consommateurs s'orientent de plus en plus vers les labels bio.

Olivia Ruffiner et BliKI – der intelligente Helfer

Le Bourgeon bio est de plus en plus sous pression. Plus de 90% des fermes bio suisses arborent le label le plus strict de Suisse. Mais tous ne respectent pas aussi scrupuleusement les règles.

Le dernier cas en date, celui d'un paysan bio argovien qui traitait son champ de pommes de terre avec de l'aclonifen, un herbicide interdit aclonifen, a provoqué un tollé en mai 2021. Il a été démasqué lorsqu'une dénonciation anonyme est parvenue à la direction cantonale des finances. Son champ était immaculé, sans mauvaises herbes, comme le rapportent les journaux de CH Media.

Un contrôleur de l'Etat a alors trouvé des résidus de produit toxique dans le sol – 0,37 milligramme par kilo de terre. Cette quantité enfreint clairement les règles strictes de l'agriculture biologique.

Les agriculteurs conservent le Bourgeon malgré les infractions

L'agriculteur, qui s'était reconverti au bio juste avant de prendre sa retraite, s'est vu ensuite supprimer des paiements directs à hauteur de 100'000 francs. Il a pu conserver le label du Bourgeon bio. Depuis, son fils dirige l'exploitation et continue de produire avec la certification bio.

Toujours dans le canton d'Argovie, un autre agriculteur bio élevait près de 2000 poules pondeuses. Il a enfreint l'ordonnance bio en laissant traîner les fientes de poules. Cela a entraîné une forte teneur en phosphore dans le sol. Suite à une décision de justice, les paiements directs de l'agriculteur ont été supprimés – il a pu conserver le Bourgeon bio.

Bio Suisse ne contrôle pas elle-même les fermes

Le label Bourgeon provient de l'entreprise Bio Suisse. Celle-ci n'effectue pas elle-même les contrôles dans les fermes, mais charge l'entreprise Bio.Inspecta AG de le faire. En ce qui concerne l'agriculteur avec ses champs de pommes de terre traités aux herbicides, la directrice adjointe admet aux journaux de CH Media qu'il peut y avoir dans certains cas des différences d'appréciation des échantillons.

Publicité

Mais il existe d'autres décisions de justice qui montrent que Bio Suisse était au courant d'infractions et n'a pas retiré le label à des entreprises. Ainsi, une entreprise suisse importait des aliments pour animaux de ferme et domestiques du Kazakhstan. Une région connue pour l'utilisation d'insecticides.

Les aliments contenaient effectivement de la cypermethrine, un insecticide. Malgré cela, Bio.Inspecta et Bio Suisse ont autorisé l'importation. Ce n'est que lorsque 21 des 43 tonnes d'aliments avaient déjà été mises en vente que l'Office fédéral de l'agriculture est intervenu. Des contrôles aléatoires ont révélé que les taux de toxicité étaient deux fois plus élevés que la valeur d'intervention. Ce n'est qu'ensuite que le fourrage a perdu son label bio.

La protectrice des consommateurs demande de meilleurs contrôles

La protectrice des consommateurs Sara Stalder s'est montrée surprise par la multiplication des incidents auprès de CH Media. Même s'il ne s'agit que de cas isolés, elle aurait attendu d'une marque aussi stricte que Bio Suisse qu'elle intervienne plus tôt et qu'elle regarde de plus près. «Cela nuit à la crédibilité de Bio Suisse», dit-elle.