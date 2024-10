Scène rare et impressionnante:Un lynx vaudois zigouille sa proie

Une femelle lynx a été aperçue aux abords d'une route dans le canton de Vaud. Chose rare: on la voit chasser et donner le coup fatal à un jeune chamois. Filmée par un automobiliste, la scène témoigne aussi bien de la beauté que de la cruauté de la nature.

Un lynx vaudois zigouille sa proie sans se soucier de la route et des humains

Un lynx vaudois zigouille sa proie sans se soucier de la route et des humains

La femelle lynx a mis fin à la vie de jeune chamois, devant la caméra d'un automobiliste. Photo: DR/Capture d'écran Facebook

Léo Michoud Journaliste Blick

La scène est digne des plus beaux documentaires animaliers. En lisière de forêt, du haut de son talus, un lynx toise du regard un chamois, mal en point sur la route en contrebas. La proie, blessée, peine à se relever.

Le béton contraste avec la verdure de l'habitat naturel du félin, dans cette vidéo trouvée sur Facebook, relayée d'abord par le quotidien «La Côte». Sans se soucier des voitures qui passent où de l'automobiliste qui le filme, le félin s'approche furtivement de son futur repas agonisant. Le lynx saute à la gorge du chamois, et l'emmène en forêt après ce coup fatal.

Une femelle à la chasse pour ses petits

Contacté ce vendredi 4 octobre, le garde-faune responsable de la région Vallée de Joux-Bassins-Gimel confirme l'authenticité de la vidéo, prise il y a quelques jours et qui tourne depuis sur les réseaux sociaux. Ce lynx est une «jeune femelle», souvent observée dans le coin.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Nous sommes dans les hauts du district de Nyon», affirme le professionnel sans en dire plus pour protéger l'animal discret des curieux. Le journal local nyonnais avait déjà eu vent par une lectrice de sa présence fin septembre, accompagnée de trois petits.

Concentrée sur sa proie

Il arrive régulièrement de croiser la bête dans la région du Jura vaudois. Mais immortaliser une telle scène de prédation, dans son entièreté, est rare. «C'est vraiment joli de voir la puissance de son attaque et sa rapidité», s'extasie Dominique Morel.

Pour lui, ce qui est «étonnant», c'est le désintérêt total du gros chat, parfois craintif, pour les humains et leurs voitures. «Elle est bien trop focalisée sur sa proie pour s'en préoccuper, estime le garde-faune. Et dans la région, les lynx sont habitués à voir l'homme et à se balader autour des villages.»

«C'te panthère» peut être dangereuse

Cependant, l'inspecteur de la faune rappelle aux piétons de «prendre leurs distances» s'ils observent une telle scène lors d'une balade en forêt: «Mine de rien, cela reste des animaux potentiellement dangereux.»

Il concède que filmer, comme l'a fait l'automobiliste depuis sa voiture arrêtée de l'autre côté de la route, n'est «pas spécialement intrusif». Ah et une petite précision du spécialiste des animaux du coin: il y a peu de chance que ce lynx prédateur soit le même que la «panthère» de la fameuse vidéo «T'cheu c'te panthère». Les lynx sont nombreux dans la région, à chacun son heure de gloire.