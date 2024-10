Une part d'incertitude plane désormais sur les employés de Sicpa. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Une procédure de consultation pour un licenciement collectif pourrait toucher 120 employés d'une multinationale basée à Prilly, dans le canton de Vaud. L'entreprise Sicpa, qui fournit des encres et des solutions de sécurité pour la plupart des billets de banque du monde, a confirmé ses intentions jeudi à la RTS.

Les restructurations toucheront l'ensemble du groupe international. La raison avancée? Le contexte économique dégradé «dans de nombreuses régions du monde» et la crise récente, concernant le prix des matières premières, les sanctions internationales à l'encontre de certains pays et les taux de change défavorables. Plus de 1000 emplois en Suisse et à l'étranger avaient déjà disparu dans les années 2010.