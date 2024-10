Voilà la différence d’âge parfaite entre frères et sœurs

Oskar Jenni, spécialiste du développement de l'enfant, a détérminé la différence d'âge parfaite entre frères et soeurs. Il explique aux quotidiens du groupe Tamedia les avantages de cette différence et ses impacts.

Le pédiatre Oskar Jenni a théorisé la différence d'âge parfaite au sein d'une fraterie. Photo: Shutterstock

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Quelle différence d'âge ont vos enfants entre eux, ou vous-mêmes avec vos frères et sœurs? Un expert a déterminé l'écart parfait: trois ans. Oskar Jenni, spécialiste du développement de l’enfant à l'Hôpital universitaire de Zurich, estime dans les colonnes des quotidiens de Tamedia que cet intervalle limite les tensions entre enfants.

En effet, avec trois ans d'écart, les besoins de développement sont suffisamment différenciés, ce qui réduit la concurrence pour l'attention des parents. En revanche, des écarts inférieurs à trois ans peuvent augmenter les conflits, car les enfants ont alors des besoins similaires et sont plus souvent en compétition pour les ressources familiales.

Bébé dort, l'ado s'ennuie...

Cependant, une trop grande différence d’âge peut aussi poser des défis. Les besoins des enfants étant très différents, il devient plus difficile pour les parents de concilier les activités et les rythmes. Par exemple, il est compliqué de satisfaire à la fois un enfant en bas âge et un enfant plus grand lors d'activités familiales.

Malgré cela, même avec une grande différence d’âge, les frères et sœurs développent des relations riches. Les plus jeunes voient souvent leurs aînés comme des modèles, et les aînés apprennent la patience et la responsabilité, note le pédiatre.