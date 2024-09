L'ancien ministre des Finances Ueli Maurer a rencontré régulièrement et secrètement les présidents de la BNS et de Credit Suisse avant l'effondrement de la banque. C'est ce qui ressort d'un rapport que toutes les parties concernées ont pu consulter.

Ueli Maurer a eu des rencontres secrètes avec la BNS et Credit Suisse

1/5 Ueli Maurer a-t-il caché des informations à ses collègues du Conseil fédéral.

Ce sont des révélations explosives qu'avance la «SonntagsZeitung» ce 1er septembre: l'ancien ministre des Finances Ueli Maurer aurait rencontré régulièrement et secrètement le patron de la Banque nationale Thomas Jordan et le président de Credit Suisse Axel Lehmann avant l'effondrement de la banque l'an dernier. Tout cela, dans le dos du Conseil fédéral.

C'est ce qui ressort d'un rapport de la commission d'enquête parlementaire (CEP). Celui-ci est à la disposition de toutes les personnes concernées, écrit la «SonntagsZeitung». Elles peuvent désormais consulter les passages du rapport qui les concernent, vérifier leurs déclarations et prendre position à ce sujet.

Les rencontres ont eu lieu les week-end entre octobre 2022 et la démission de Ueli Maurer à la fin de la même année. Elles n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal, il n'y a même pas de notes au dossier. Leur contenu n'aurait pas non plus été transmis au Conseil fédéral ou aux services compétents.

Ueli Maurer était inquiet

Personne ne semblait au courant de ces rencontres: «Ni le Conseil fédéral, ni la secrétaire d'État compétente Daniela Stoffel du Département des finances ou sa collègue de la Direction des finances», écrit le journal avant de poursuivre: «Contrairement à ce que Ueli Maurer a dit à ses collègues, il était bel et bien préoccupé par l'état de Credit Suisse.» L'ancien chef du Département des finances aurait caché à l'ensemble du Conseil fédéral que la banque était confrontée à de sérieux problèmes dès le printemps 2022.

Karin Keller-Sutter, qui a repris le département, n'a visiblement pas voulu s'engager dans ces rencontres informelles. Selon le journal, le Département des Finances et la Banque nationale suisse ont refusé de prendre position. Le rapport de la CEP devrait être publié en novembre.