Un camion percute un car dans l'Oberland bernois

Un grave accident impliquant un car et un camion s'est produit mercredi dans le Simmental, dans l'Oberland bernois. C'est ce qu'a indiqué la police cantonale bernoise.

Grave accident dans le Simmental à Berne: plusieurs hélicoptères de sauvetage survolent la ville d'Oberwil. Des dizaines d'ambulances sont également utilisées.

Un car et un camion ont été impliqués dans l'accident. Sur demande, la police cantonale bernoise a confirmé l'accident. Plus tard dans la soirée de mercredi, la police a annoncé de plus amples détails: «Selon les premières constatations, pour des raisons qui restent à élucider, un car en provenance de Zweisimmen a traversé la voie venant en sens inverse et est entrée en collision frontale avec un camion venant en sens inverse», a-t-elle indiqué. dans un rapport.

Selon le portail d'informations Bärntoday, l'accident s'est produit à Weissenburg et aucun mort n'est à déplorer.