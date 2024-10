Un cœur pour les soignants: la conseillère nationale PS soleuroise Farah Rumy (à droite) en discussion avec ses collègues de parti Tamara Funiciello et Jon Pult. Photo: keystone-sda.ch 1/6

Lea Hartmann et Tobias Ochsenbein

Il y a un an, ils étaient en grande partie des inconnus en dehors de leur canton d'origine. Mais entre-temps, plus d'une cinquantaine de parlementaires qui ont fait le saut au Conseil national ou au Conseil des Etats en octobre dernier se sont retrouvés sous les feux de la rampe.

Qui sont les arrivants qui ont réussi à se faire un nom dès la première année? Blick présente les huit nouveaux les plus populaires au Conseil national. Il vaut la peine de les connaître, car ils vont encore faire parler d'eux dans les années à venir.

Le patron de l'asile venant de l'UDC

Photo: Keystone

A peine élu au Conseil national, Pascal Schmid a été nommé chef de l'asile de l'Union démocratique du centre (UDC). Le Thurgovien s'occupe ainsi du dossier le plus important de l'UDC. Son prédécesseur à ce poste était Andreas Glarner. Pascal Schmid n'a certes pas initié de changement de cap dans la politique migratoire de l'UDC, mais il se distingue fortement de son prédécesseur en ce qui concerne son style.

Ainsi, dans le document du parti sur l'asile qu'il a rédigé, on peut lire la souffrance des personnes réfugiées – tout en n'ayant aucun problème à ce que son parti instrumentalise l'attaque au couteau d'un étudiant chinois à Zurich pour demander des changements concernant la migration. En tant qu'ancien président d'un tribunal, il connaît parfaitement le droit des étrangers et le droit d'asile et peut les défendre efficacement.

Le militant pour l'inclusion

Photo: Keystone

Le socialiste (PS) Islam Alijaj est arrivé à Berne avec un objectif ambitieux: il veut écrire l'histoire. Islam Alijaj est le premier homme politique atteint d'infirmité motrice cérébrale et d'un handicap de la parole à siéger au Parlement. Il se bat pour une révolution dans la politique suisse à propos des personnes handicapées.

Ce Zurichois aux racines kosovares veut plus d'accessibilité et d'inclusion dans différents domaines: les transports publics, la politique du logement, l'accès aux services et aux bâtiments publics. Islam Alijaj demande en outre le développement des prestations d'assistance afin que les personnes handicapées puissent participer activement à la vie sociale et politique. «Ceux qui siègent ici au Conseil national sont en général séduits par l'idée de devenir conseillers fédéraux», a-t-il déclaré un jour. Cela aussi serait une révolution.

L'avocate qui se fait ses propres avis

Photo: Keystone

Nina Fehr Düsel s'est rapidement fait un nom en tant que conseillère nationale en s'attaquant aux thèmes classiques de l'UDC: la migration et la sécurité. Qu'il s'agisse de l'agression au couteau d'un juif à Zurich ou du suicide dans une capsule Sarco à Schaffhouse, Nina Fehr Düsel a des opinions tranchées et des exigences.

La juriste et fille de l'ancien conseiller national UDC Hans Fehr a toutefois aussi des avis plus modérés, avec lesquels elle s'écarte de la ligne de l'UDC – par exemple en matière de politique énergétique, où elle se prononce plus ouvertement que d'autres pour de nouvelles solutions. La plus grande contradiction avec les idéaux de son parti réside peut-être dans la manière dont elle concilie vie professionnelle et vie familiale: mère de deux fils, elle travaille à temps partiel à 50% depuis son élection au Conseil national.

L'entrepreneur qui se concentre sur l'UE

Photo: Keystone

En tant qu'entrepreneur, le libéral-radical (PLR) Simon Michel s'investit surtout dans les questions de politique économique et de santé. Le Soleurois est CEO d'Ypsomed, une entreprise de technique médicale. Il s'engage particulièrement pour de meilleures relations avec l'Union européenne, car il considère qu'une relation stable et réglementée entre la Suisse et l'UE est indispensable pour l'économie suisse.

Son secteur a en effet été l'un des premiers à être touché par le blocage des accords bilatéraux. Au sein du PLR, il est considéré comme un politicien prometteur, car il fait partie des rares entrepreneurs prêts à s'engager et à s'exposer en politique.

Le syndicaliste bourgeois

Photo: Keystone

Giorgio Fonio (au Centre) ne fait pas partie des parlementaires qui, au bout d'un an, ont déjà acquis une notoriété nationale. Même au sein du Conseil national, le Tessinois est resté jusqu'à présent plutôt discret: il n'est guère monté à la tribune et n'a pas non plus inondé le Parlement d'interventions.

Et pourtant, Giorgio Fonio, secrétaire syndical de profession au Tessin, se distingue dans le camp bourgeois. Il est le seul conseiller national du Centre à s'être battu publiquement pour la 13e rente AVS et a également osé s'opposer au mot d'ordre officiel de son parti sur d'autres projets. Depuis quelques mois, il est vice-président du syndicat Travail Suisse – et dans le cadre de cette fonction, il ira certainement encore quelques fois à la confrontation avec son parti.

L'agricultrice éloquente

Photo: Keystone

En tant que plus jeune conseillère nationale nouvellement élue, Katja Riem (UDC) a eu l'occasion de prononcer un discours le premier jour de la session – une proclamation qui a fait forte impression. Cette Bernoise à l'élocution facile s'est rapidement acclimatée au Palais fédéral et, en tant que viticultrice et agricultrice, elle est devenue la figure de proue féminine du lobby paysan au Parlement, habituellement dominé par les hommes.

Bien qu'elle siège à la Commission de la science, de l'éducation et de la culture, l'UDC se concentre clairement sur l'agriculture. Katja Riem s'est par exemple battue contre l'obligation faite aux agriculteurs de publier la quantité exacte de pesticides, d'engrais et d'aliments concentrés qu'ils utilisent, et s'est engagée contre l'initiative sur la biodiversité. Les deux fois, elle a pu trinquer à sa victoire.

La voix des soignants et des immigrés

Photo: Keystone

Farah Rumy (PS) a rapidement trouvé sa place au Parlement. Infirmière de formation, cette Soleuroise s'engage avec passion et compétence pour le système de santé, notamment pour de meilleures conditions de travail et formations continues ainsi que pour une meilleure reconnaissance des soignants.

Lors de sa première session, elle a déjà déposé deux interventions sur le système de santé et participe activement à la deuxième phase de mise en œuvre de l'initiative sur les soins infirmiers. En février, la conseillère nationale soleuroise s'est envolée pour l'Azerbaïdjan avec quatre autres observateurs suisses de l'Organisation pour la sécurité et la coopération (OSCE) afin de suivre les élections présidentielles sur place.

Par ailleurs, Farah Rumy s'engage également en faveur de la justice sociale et les intérêts des personnes issues de l'immigration. Elle est elle-même la première conseillère nationale d'origine sri-lankaise.

L'infirmier à la carrière politique éclair

Photo: Keystone

Patrick Hässig (Parti vert'libéral) a fait une carrière politique éclair. En 2022, il a été élu pour la première fois au Parlement de la ville de Zurich – un an et demi plus tard, il siégeait déjà au Conseil national et faisait partie des figures de proue nationales du PVL.

Parallèlement à sa fonction politique, le Zurichois continue de travailler comme infirmier. En tant qu'ancien animateur radio, il sait en outre comment se mettre en scène dans le monde politique. Dès sa première session, il a déposé une intervention pour attirer l'attention sur les abus dans le domaine des soins.

En outre, Patrick Hässig a défendu le droit de vote à 16 ans et s'est publiquement prononcé en faveur d'une plus grande implication des jeunes dans les processus politiques. Il se place également dans la politique étrangère. Sur les questions internationales, il plaide pour une collaboration plus étroite avec les pays voisins en matière de défense, afin que la Suisse ne se retrouve pas isolée.