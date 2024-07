Depuis vendredi matin, les voitures et les poids lourds peuvent à nouveau emprunter l'autoroute A13. Pour le plus grand plaisir des voyageurs, mais aussi de l'Office fédéral des routes. Malgré la rapidité de la réparation, tout n'est pas encore rentré dans l'ordre.

1/6 Il y a deux semaines, l'A13 a été emportée par les intempéries dans le val Mesolcina (GR).

Martin Meul , Janik Leuenberger et Nicolas Lurati

Ils ont travaillé dur, ils ont mis les gaz... et ils y sont parvenus! En seulement deux semaines, les «héros de l'A13» ont réussi à reconstruire un tronçon de route de 200 mètres de long, après que l'importante liaison nord-sud dans le val Mesolcina (GR) a été emportée par de violentes intempéries, il y a deux semaines. Voir de nouveaux des voitures traverser cet axe autoroutier semblait alors inimaginable.

Mais l'OFROU a été clair: l'autoroute devait être à nouveau praticable en quelques semaines, même partiellement. Un objectif désormais largement atteint: depuis vendredi matin à 5 heures, les véhicules peuvent à nouveau emprunter l'autoroute du San Bernardino, et les poids lourds peuvent traverser certains tronçons de l'autoroute A13, à 80 km/h.

«Nous sommes sur le chantier depuis lundi dernier. Depuis, nous travaillons en moyenne 11 à 12 heures par jour, sans relâche», a confié Massimo Fallini, un conducteur de pelleteuse. Beaucoup de ceux qui ont participé viennent de la région et sont fiers de travailler ici. «C'était ma décision de travailler longtemps et durement», confient certains.

Et les compliments à leur endroit se multiplient. «Chapeau aux travailleurs, ça va beaucoup mieux comme ça. Surtout quand on a des enfants et un chien dans la voiture», confie une mère de famille que Blick a rencontrée sur une aire de repos. Grâce à l'ouverture de l'A13, sa famille a économisé deux heures de trajet. Sans quoi, elle aurait dû prendre la route du Gothard.

La circulation est à nouveau fluide

L'Office fédéral des routes (OFROU) se félicite également de la reprise du trafic sur l'A13. «Tout se déroule comme prévu», a déclaré vendredi après-midi un porte-parole. «Et s'il devait y avoir des embouteillages, ce serait en raison de l'augmentation du trafic due aux vacances.» On ne sait pas combien de voitures ont emprunté l'A13 le jour de sa réouverture.

Si l'A13 a pu être rouverte après deux semaines, c'est aussi parce qu'un projet de pont de secours a été abandonné. Selon l'OFROU, un tel ouvrage n'aurait pas été approprié et aurait nécessité des travaux de construction supplémentaires, ce qui aurait rendu la réparation beaucoup plus compliquée. De plus, Ce pont n'aurait pu être emprunté qu'à une vitesse maximale de 30km/h, «trop faible pour une exploitation stable de la route», a confirmé l'OFROU.

Les automobilistes ne sont pas à l'abri d'embouteillages

Ceux qui souhaitent emprunter l'A13 peuvent donc le faire sans crainte: «Le tronçon est sûr», affirme l'OFROU. Le service de circulation Viasuisse s'attend toutefois à des bouchons plus longs pour les week-ends à venir. Les usagers de la route pourraient subir des temps d'attente plus longs à l'entrée des tunnels de l'A2 au Gothard, en particulier les deuxième et troisième week-ends de juillet. Les vacances d'été commenceront alors aux Pays-Bas et dans cinq Länder allemands.

Le tunnel de l'Arlberg étant fermé en Autriche, la circulation ne sera pas non plus très rapide sur l'A13.