Les autorités pourraient arrêter la Street Parade à tout moment

1/7 Ce samedi, des centaines de milliers de fêtards sont à nouveau attendus au bord du lac de Zurich.

Saskia Schär

En raison d'un projet d'attentat terroriste, les trois concerts de Taylor Swift ont dû être annulés à Vienne. Samedi aura lieu la Street Parade à Zurich, avec près d'un million de visiteurs attendus. Mais la sécurité des fêtards peut-elle être assurée lors d'un événement de cette ampleur? «Comme toujours, nous mettons tout en œuvre pour que la Street Parade puisse se dérouler en toute sécurité», déclare le porte-parole de l'événement Stefan Epli à la «NZZ».

La lutte contre les attentats terroristes fait déjà partie des mesures de sécurité depuis des années, rappelle Stefan Epli. Il ajoute à Blick que «le système de sécurité de la Street Parade est perfectionné chaque année en collaboration avec la police municipale et cantonale de Zurich, en fonction des actualités ou des adaptations à faire par rapport à l'année précédente, et ce depuis 31 ans. C'est donc également le cas cette année.» Les détails concernant les mesures ne sont volontairement pas communiqués.

La Street Parade peut être stoppée à tout moment

La police municipale de Zurich sera en tout cas à nouveau présente sur place avec un grand nombre d'agents, comme le confirme la porte-parole Judith Hödl à Blick. Comme la Street Parade se déroule dans l'espace public, c'est la ville qui a le dessus en matière de communication, et non l'organisateur de l’événement. Et ce sont également les autorités qui ont la possibilité d'arrêter la parade à tout moment, explique Stefan Epli.

«En ce qui concerne les mesures de sécurité autour de la Street Parade, la police municipale de Zurich est en contact avec des organisations partenaires et procède en permanence à des évaluations de la situation. Et ce, en tenant toujours compte de l'analyse actuelle de la situation par la Confédération. Nous avons mis en place un dispositif de sécurité en conséquence», explique-t-on du côté de la police municipale.

La police veille à l'intégrité physique des fêtards par les airs, sur l'eau et bien sûr dans les rues. Dans la ville – outre la police – des barrages de véhicules sont mis en place pour assurer la sécurité des personnes présentes. Situés à des endroits stratégiques, ils empêchent d'éventuels camions ou voitures de foncer dans la foule. En plus des forces de police en uniforme, «des agents en civil de plusieurs départements» patrouillent sur le site et «gardent un œil sur d'éventuels délits», conclut Judith Hödl.