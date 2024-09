La politicienne zurichoise vert'libérale Sanija Ameti démissionne de la direction du parti dans le canton de Zurich après un post Instagram polémique. Lors d'un exercice de tir, elle avait visé des images de Marie et de Jésus, ce qui avait suscité de vives critiques.

Après avoir tiré sur Marie et Jésus

En prenant Marie et Jésus comme cibles, Sanija Ameti a provoqué l'indignation sur Instagram.

Tobias Ochsenbein

La politicienne zurichoise vert'libérale Sanija Ameti, co-présidente de l'Opération Libero, démissionne de la direction du parti dans le canton de Zurich. Beat Rüfenacht, coprésident des Vert'libéraux du canton de Zurich, confirme l'information à Blick ce lundi 9 septembre.

Sanija Ameti avait suscité l'indignation ce week-end avec un post polémique sur Instagram. Elle a publié des photos d'un exercice de tir dans lequel elle visait une image de Marie et de Jésus au lieu d'une cible. «Décompresser», a écrit la conseillère municipale à ce sujet. On y voyait les têtes trouées de Marie et de l'enfant Jésus.

Critique impitoyable

Les réactions ont été violentes. La chaîne de propagande russe RT, des nationalistes roumains et des groupes catholiques américains ont diffusé des captures d'écran de l'événement sur les réseaux sociaux. Son parti a également condamné l'action. Elle fait désormais face à de potentielles conséquences juridiques.

Sanija Ameti elle-même s'est excusée pour cette action et a immédiatement supprimé les posts. «C'était absolument stupide de ma part. Je n'ai pas pensé à ce que je faisais», a-t-elle écrit, «je suis incroyablement désolée. Je demande pardon aux personnes que cela a blessées.»