1/6 Lors du contrôle de sécurité des personnes (CSP), certains fonctionnaires doivent accepter de répondre à la question: «Aimez-vous le faire par derrière?»

Raphael Rauch

Le divisionnaire Guy Vallat effectue aujourd'hui son dernier jour de travail. L'attaché de défense à l'Ambassade de Suisse à Paris participe à la cérémonie de la fête nationale française. Il devra ensuite quitter la ville de l'amour, car Guy Vallat a échoué au contrôle de sécurité des hauts fonctionnaires.

Récemment, le divisionnaire Mathias Tüscher a, lui aussi, dû quitter son bureau sur un coup de tête, l'inquisition de la Chancellerie fédérale lui a également été fatale. Tous les cinq ans, les personnes nommées par le Conseil fédéral doivent se soumettre à un contrôle de sécurité relatif aux personnes (CSP). La Chancellerie fédérale reproche à Mathias Tüscher son «manque d'intégrité» ainsi que sa «vulnérabilité au chantage» et le considère comme un risque pour la sécurité.

«Comme lors d'un interrogatoire de police»

«J'avais l'impression de subir un interrogatoire de police», se souvient un haut fonctionnaire suisse lors de son dernier CSP. «Il y a eu un accueil rafraîchissant, un verre d'eau, et puis le contre-interrogatoire a commencé. Deux officiers malhonnêtes voulaient tout savoir de moi. Vraiment tout.»

De futurs ambassadeurs, des militaires de haut rang et même le directeur de l'OFT ont dû répondre à des questions telles que: «Avez-vous une maîtresse? Votre épouse le sait-elle? Êtes-vous sujet au chantage à cause de votre maîtresse? Regardez-vous de la pornographie? Avez-vous des relations sexuelles avec des prostituées?»

Mais les questions ne se sont pas arrêtées là: «Savez-vous ce qui est illégal?» Les fonctionnaires veulent donc savoir si les candidats aiment le sexe interdit ou la pornographie illégale avec des mineurs ou des animaux. Une fonctionnaire s'est même vue demander: «Aimez-vous le faire par derrière?»

La Chancellerie fédérale manque de transparence

La Chancellerie fédérale ne souhaite pas expliquer le but de ces questions intimes. «Nous ne pouvons pas répondre aux questions sur le contenu des contrôles de sécurité relatifs aux personnes, car les résultats des contrôles pourraient être compromis si celui-ci était connu du public.»

L'ancien chancelier de la Confédération Walter Thurnherr a joué un rôle ambivalent dans les CSP. Selon la «NZZ», Walter Thurnherr a critiqué ce contrôle comme étant disproportionné lorsqu'il était secrétaire général du DETEC. Des questions sur «des détails sur les relations ou la vie sexuelle» sont posées sans retenue, ce qui «ne peut en aucun cas être légitimé par le but de l'examen», avait alors critiqué l'ancien chancelier.

Walter Thurnherr se tait

Mais en tant que chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr n'a pas fait grand-chose pour s'opposer à ce système. Il a même empêché que le catalogue de questions soit rendu public. L'année dernière, Blick avait déposé une demande en vertu de la loi sur la transparence. Une médiation a échoué, le successeur de Walter Thurherr, Viktor Rossi, s'est opposé à la divulgation d'une partie du catalogue de questions.

Aujourd'hui, Walter Thurnherr ne souhaite pas s'exprimer sur son comportement. La Chancellerie fédérale ne répond pas non plus à certaines questions: pourquoi des pays comme le Danemark, l'Allemagne et même la grande puissance américaine ne demandent pas à leurs ambassadeurs des détails sur leur sexualité alors que la Suisse veut tout savoir à ce sujet? Pourquoi la Chancellerie fédérale s'est fait conseiller par une université spécialisée insignifiante en Allemagne lors de l'élaboration du catalogue de questions. Quelle est l'expertise de la responsable de la CSP? Sachant qu'elle a étudié les relations internationales et a travaillé au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) avant d'occuper son poste actuel.