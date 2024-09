1/5 Le nouveau logo de Zweifel, tout en rouge. Le traditionnel orange reste toutefois présent.

Chez Zweifel, une ère touche à sa fin: après 66 ans, le fabricant argovien de chips se sépare de Pomy. Le nom officiel de l'entreprise Zweifel Pomy-Chips était peu connu du grand public. Hans Heinrich Zweifel (1933-2020) a lui-même créé le nom fantaisiste de Pomy l'année de sa fondation, comme abréviation de chips. Pour des «raisons stratégiques», le mot est désormais retiré du nom de l'entreprise, comme elle l'indique dans un communiqué.

Son nouveau nom? Zweifel Chips & Snacks. Mais le changement d'identité ne s'arrête pas là, précise l'entreprise. En plus du célèbre logo orange avec le «Z» en majuscule, Zweifel lance également un logo rouge.

Une nouvelle stratégie

La stratégie d'expansion menée par Zweifel ces dernières années est à l'origine de ce changement. Ainsi, l'entreprise a racheté Berger Backwaren en 2020 et s'est ainsi lancée sur le marché de la confiserie. D'où le nouveau logo - il représente «le toit pour les marques de l'assortiment Chips & Snacks», explique Zweifel. Autre élément de cette stratégie: une nouvelle usine de snacks est en cours de construction au siège de Spreitenbach (AG) pour un montant de 40 millions de francs. Elle devrait être mise en service à l'été 2027.

«Avec les deux marques Zweifel et Berger, nous proposons des snacks dans le domaine salé et sucré et couvrons ainsi chaque moment de snacking», explique le directeur Christoph Zweifel dans le communiqué. Le fabricant de chips veut tenir compte de l'évolution des habitudes de consommation. «Nous nous considérons comme un fournisseur de snacking 24h/24 et 7j/7. Cela signifie que nous pouvons proposer un snack adapté à chaque occasion», conclut le directeur de Zweifel.