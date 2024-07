Les douaniers suisses et français ont mené une opération commune dans la nuit du 24 juillet le long de la frontière entre les deux pays. En tout, près de 500 véhicules et 900 personnes ont été contrôlés.

Près de 500 véhicules contrôlés lors d'une opération commune des douaniers français et suisses

De «nombreuses infractions» aux législations relatives aux armes, aux stupéfiants, aux déchets ou encore à l'importation de tabac ont été recensées. (Image symbolique)

De «nombreuses infractions» aux législations relatives aux armes, aux stupéfiants, aux déchets ou encore à l'importation de tabac ont été recensées, écrivent jeudi les services des douanes des deux pays dans un communiqué commun.

Contrôle renforcé en raison des JO

Des douaniers mais aussi des gendarmes et des policiers aux frontières ont pris part à l'opération. Côté suisse, elle a impliqué les cantons du Valais, de Vaud, de Genève, de Neuchâtel, du Jura, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne. Côté français, cela a concerné les départements du Haut-Rhin, du Territoire de Belfort, du Doubs, du Jura et de Haute-Savoie.

Cette opération a eu lieu à quelques jours des Jeux Olympiques à Paris, qui débutent officiellement vendredi. Fin mai, le Conseil fédéral avait annoncé que les contrôles aux frontières allaient être renforcés entre juin et septembre en raison des Jeux Olympiques et de l'Euro de football masculin, qui s'est tenu du 14 juin au 14 juillet en Allemagne.