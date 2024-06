1/5 De nombreuses femmes travaillent à temps partiel et souhaiteraient augmenter leur temps de travail. (Image symbolique)

Sarah Frattaroli

Bourse de l'emploi, Linkedin, newsletter interne – et pourtant, aucune candidature acceptable n'arrive pour le poste mis au concours. Selon une étude du cabinet de recrutement Manpower, 73% des employeurs suisses ont des difficultés à trouver des employés. Et le fossé se creuse de plus en plus avec l'évolution démographique: Selon les prévisions, il pourrait manquer entre 400'000 et 800'000 travailleurs en Suisse d'ici à 2030.

L'intelligence artificielle (IA), les collaborateurs de l'étranger – et une meilleure utilisation du potentiel de main-d'œuvre national devraient aider à y remédier. Mais la solution pourrait également venir du personnel féminin. Selon le Gender Intelligence Report de la HSG, 137'000 mères en Suisse n'exercent aucune activité professionnelle. Elles restent absentes du marché du travail pendant cinq ans en moyenne – et une sur sept n'y remettrait jamais les pieds.

Chez les mères qui travaillent, le taux d'occupation est en moyenne de 60%. Beaucoup d'entre elles souhaiteraient travailler davantage: 176'000 femmes sont considérées comme sous-employées selon l'Office fédéral de la statistique (OFS). La proportion de femmes sous-employées est particulièrement élevée dans le groupe des plus de 40 ans.

Une situation profitable pour toutes et tous

Selon le rapport de la HSG, les femmes pourraient occuper au total 280'000 postes à temps plein supplémentaires si elles augmentaient leur temps de travail ou si elles réussissaient à réintégrer le marché du travail après leur maternité. Cela ne comblerait certes pas complètement le déficit de main-d'œuvre qui menace de se situer entre 400'000 et 800'000 personnes, mais c'est bien plus qu'une goutte d'eau dans l'océan.

Au final, ce ne sont pas seulement les femmes qui en profiteraient. Mais aussi les employeurs, qui disposeraient d'une main-d'œuvre supplémentaire hautement qualifiée. En effet, dans les universités suisses, les femmes sont désormais plus nombreuses que les hommes. Et surtout, l'économie nationale en sortirait gagnante également: La Banque mondiale estime que le produit intérieur brut (PIB) par habitant pourrait augmenter de près de 20% si le fossé entre les sexes était comblé sur le marché du travail.